Poste inclinado com fios soltos tira o sono de moradores do Éden

Um poste inclinado sustentando um grande número de fios, muitos deles soltos, vem tirando o sono dos moradores no Jardim do Éden, zona leste de Franca.
O poste da rede elétrica, que fica na rua Euzébio Cassiano Costa, bem em frente a um posto de combustível, visivelmente fora de prumo, está cercado com pneus e alguns pesos.
Karina Lima Steingreber, que mora próximo, na rua José Brickmann, gravou vídeo mostrando a situação. “Olha a situação desse poste, está caindo. O que está segurando ele é apenas esses pneus. Os fios todos estão caindo”, narra ela, no vídeo.
Karina disse que já informou a situação à CPFL por inúmeras vezes, mas a empresa não tomou nenhuma providencia até a quarta-feira, 14. “Chama, chama eles (a empresa), mas ninguém vem ver isso”.
As reclamações de fios soltos nos postes da cidade são constantes na cidade. A reportagem procurou a CPFL, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.
