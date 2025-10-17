Poste inclinado com fios soltos tira o sono de moradores do Éden

Um poste inclinado sustentando um grande número de fios, muitos deles soltos, vem tirando o sono dos moradores no Jardim do Éden, zona leste de Franca.

O poste da rede elétrica, que fica na rua Euzébio Cassiano Costa, bem em frente a um posto de combustível, visivelmente fora de prumo, está cercado com pneus e alguns pesos.

Karina Lima Steingreber, que mora próximo, na rua José Brickmann, gravou vídeo mostrando a situação. “Olha a situação desse poste, está caindo. O que está segurando ele é apenas esses pneus. Os fios todos estão caindo”, narra ela, no vídeo.