17 de outubro de 2025
PREOCUPAÇÃO

Poste inclinado com fios soltos tira o sono de moradores do Éden

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Colaboração/WhatsApp
Poste em uma rua do Éden está visivelmente fora de prumo
Poste em uma rua do Éden está visivelmente fora de prumo

Um poste inclinado sustentando um grande número de fios, muitos deles soltos, vem tirando o sono dos moradores no Jardim do Éden, zona leste de Franca.

O poste da rede elétrica, que fica na rua Euzébio Cassiano Costa, bem em frente a um posto de combustível, visivelmente fora de prumo, está cercado com pneus e alguns pesos.

Karina Lima Steingreber, que mora próximo, na rua José Brickmann, gravou vídeo mostrando a situação. “Olha a situação desse poste, está caindo. O que está segurando ele é apenas esses pneus. Os fios todos estão caindo”, narra ela, no vídeo.

Karina disse que já informou a situação à CPFL por inúmeras vezes, mas a empresa não tomou nenhuma providencia até a quarta-feira, 14. “Chama, chama eles (a empresa), mas ninguém vem ver isso”.

As reclamações de fios soltos nos postes da cidade são constantes na cidade. A reportagem procurou a CPFL, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

