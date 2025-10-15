'Cabelo Maluco' e piscina: Apae faz festa para mil atendidos

A Apae de Franca promoveu uma semana de celebração e alegria para marcar o Dia das Crianças, com uma programação especial que envolveu quase mil pessoas atendidas pela instituição. As atividades, que continuam nesta semana, incluíram um baile, brincadeiras e um cardápio temático.

Um dos pontos altos da comemoração foi o "Baile do Cabelo Maluco", realizado nos dias 9 e 10 de outubro. Os participantes soltaram a imaginação e, com muita criatividade, enfeitaram os cabelos com sprays coloridos, bexigas e enfeites diversos. A quadra de esportes da entidade se transformou em uma pista de dança, onde todos puderam desfilar seus penteados e se divertir.

“Mais do que uma semana de festas, é um momento de celebrar a vida e o potencial de cada atendido”, destacou o coordenador de esportes e artes da Apae Franca, Adauto Edson Ferreira.