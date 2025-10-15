Homem agride companheira e quebra celulares para evitar denúncia

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, 14, após agredir sua companheira, uma empresária de 34 anos, no bairro Chácara Espraiado, em Franca. Durante a briga, o suspeito quebrou o celular da vítima e o do filho dela, para impedir que chamassem a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais Cabo Caetano e Soldado Diego foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica na rua Bahij Toufik Kanawati. Ao chegarem ao endereço, foram recebidos pela vítima, que estava muito abalada e relatou que o companheiro chegou em casa alterado, sob efeito de drogas, e começou a xingá-la com palavras de baixo calão.

Em seguida, segundo a empresária, ele a enforcou e desferiu vários socos em sua costela. Desesperada, a mulher tentou pedir ajuda, mas o agressor quebrou os dois celulares para evitar que ela acionasse a polícia.