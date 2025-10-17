Grupo francano Samba do Rosa celebra um ano e lança projeto

O grupo Samba do Rosa, formado em Franca, celebra um ano de trajetória com a gravação de um projeto audiovisual especial. O registro marcado para este sábado, 18, será uma forma simbólica de marcar a nova fase do grupo, que se prepara também para o lançamento de uma música autoral em 2026.

Com pouco mais de um ano de estrada, o Samba do Rosa já soma mais de 100 apresentações e acumula experiências em grandes eventos, dividindo o palco com nomes como Dilsinho, Xande de Pilares, Grupo Menos é Mais, Rodriguinho e Felipe Araújo. O grupo vem abrindo espaço nas agendas de casamentos, aniversários e formaturas.

Segundo o empresário Marcelo Carvalhais, o projeto nasceu de encontros musicais realizados em um bar da cidade, em apresentações semanais que logo chamaram a atenção pelo carisma e pela identidade visual. Ele explica que o nome do grupo é uma homenagem ao sambista Noel Rosa, combinada à ideia da cor rosa e da flor, que hoje são símbolos da marca. Para Carvalhais, essa junção entre referência cultural e estética visual se tornou parte do sucesso do grupo. “Hoje a gente vê que o grande sucesso do nosso projeto é essa comunicação visual, junto com todo o carisma e todo o lado artístico do nosso grupo.”