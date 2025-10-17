Grupo francano Samba do Rosa celebra um ano e lança projeto

O grupo Samba do Rosa, formado em Franca, celebra um ano de trajetória com a gravação de um projeto audiovisual especial. O registro marcado para este sábado, 18, será uma forma simbólica de marcar a nova fase do grupo, que se prepara também para o lançamento de uma música autoral em 2026.
Com pouco mais de um ano de estrada, o Samba do Rosa já soma mais de 100 apresentações e acumula experiências em grandes eventos, dividindo o palco com nomes como Dilsinho, Xande de Pilares, Grupo Menos é Mais, Rodriguinho e Felipe Araújo. O grupo vem abrindo espaço nas agendas de casamentos, aniversários e formaturas.
Segundo o empresário Marcelo Carvalhais, o projeto nasceu de encontros musicais realizados em um bar da cidade, em apresentações semanais que logo chamaram a atenção pelo carisma e pela identidade visual. Ele explica que o nome do grupo é uma homenagem ao sambista Noel Rosa, combinada à ideia da cor rosa e da flor, que hoje são símbolos da marca. Para Carvalhais, essa junção entre referência cultural e estética visual se tornou parte do sucesso do grupo. “Hoje a gente vê que o grande sucesso do nosso projeto é essa comunicação visual, junto com todo o carisma e todo o lado artístico do nosso grupo.”
Entre os integrantes, o clima é de gratidão e orgulho. O cantor Matheus Mariano destaca que o primeiro ano foi de aprendizado e realização. Segundo ele, viver da música e ver o público crescer a cada show é resultado de muito trabalho coletivo. “Em um ano, conseguimos tocar tantas pessoas, alcançar tanta gente que acredita no nosso projeto. É um sonho que virou realidade em pouco tempo”, afirma.
Já Stanley Bahia fala sobre a expectativa para o evento que marcará a data. Para ele, a gravação será também uma forma de retribuir esse carinho. “A gente está muito feliz e na expectativa de um encontro inesquecível. Esse um ano é de felicidade e nostalgia, ao lado de pessoas que mantiveram a chama acesa do Samba do Rosa.”
O projeto Samba do Rosa será lançado em 2026, com expectativa de ser um novo marco na carreira do grupo.
