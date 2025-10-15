Construtor tem carro furtado enquanto trabalhava em Franca

Um construtor de 24 anos teve seu carro furtado enquanto trabalhava em Franca nesta terça-feira, 14. O veículo, um Fiat Palio Fire Flex preto, placa DQR-8342, estava estacionado na rua Justina de Andrade Nascimento, quando foi levado por criminosos.

A vítima, relatou à Polícia Militar em Boletim de Ocorrência que deixou seu carro estacionado na rua para trabalhar. Ao retornar, o veículo já não estava mais no local. Testemunhas contaram a ele que viram dois indivíduos empurrando o carro até o meio do quarteirão. Em seguida, os ladrões abriram o capô, conseguiram ligar o motor e fugiram. Um Jeep Compass também teria parado para ajudar os ladrões a ligar o carro e, após conseguirem, seguiu o veículo furtado.

Após o furto, o construtor começou a procurar o veículo por conta própria e não chegou a acionar o 190. Cerca de 30 minutos depois, ao passar pela avenida Wilson Sábio de Mello, ele se deparou com uma equipe da Polícia Militar realizando uma fiscalização de trânsito e informou sobre o crime. Os policiais registraram a ocorrência e agora buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os ladrões e recuperar o veículo.