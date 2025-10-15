Empresário de Franca é alvo da Polícia Federal por notas frias

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 15, uma operação de combate aos crimes de descaminho e falsidade ideológica, cumprindo dois mandados de busca e apreensão em uma empresa localizada em Franca.

As investigações apontam que um empresário francano seria responsável por emitir notas fiscais falsas com o objetivo de justificar o transporte de produtos eletrônicos importados de forma irregular, sem o recolhimento dos impostos devidos. Esses produtos eram, segundo a PF, distribuídos e comercializados em diferentes regiões do país.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos documentos e uma arma de fogo. O investigado poderá responder pelos crimes de descaminho e falsidade ideológica, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão, além de multa.