BMW atropela cachorro e deixa placa para trás em Franca

O condutor de uma BMW branca atropelou e matou um cachorro na madrugada desta quarta-feira, 15, no bairro Estação, em Franca. Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro e deixou para trás a placa do veículo, que se desprendeu e ficou caída na via.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento pelo bairro quando, por volta das 1h25 da manhã, notou um homem ajoelhado na avenida Bernardino Pucci, segurando um cachorro no colo. Ao se aproximarem, os guardas perguntaram o que havia acontecido e o tutor, muito abalado, contou que o animal havia acabado de ser atropelado por um carro que fugiu logo em seguida.
O cão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Próximo ao corpo, os agentes encontraram uma placa de veículo que, segundo verificação feita no sistema, pertence a uma BMW branca.
A placa foi recolhida e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. O motorista ainda não foi identificado e o caso será investigado pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.