Franca anuncia R$ 21 milhões para creche e escola; veja onde

Nas próximas semanas, o processo de licitação para a construção de mais duas importantes unidades educacionais em Franca, uma creche no Residencial Samel Park e uma escola de tempo integral no Residencial João Liporoni, irá se iniciar. As obras, que somam um investimento de quase R$ 21 milhões, serão custeadas com recursos do Novo PAC, do Governo Federal.
A nova creche do Samel Park, com um orçamento de quase R$ 7 milhões, será construída em uma área da Prefeitura entre as ruas Heitor dos Prazeres e José Cano Vergara Pereira. O projeto prevê capacidade para atender até 100 crianças e contará com uma estrutura completa, incluindo 10 salas de aula, fraldários, sala de amamentação, lactário, pátio coberto e playground.
Já a escola de tempo integral do Residencial João Liporoni receberá um investimento de quase R$ 14 milhões. A unidade, que será erguida no cruzamento das ruas Paulo Roland e Antônio de Oliveira Costa, terá capacidade para mais de 450 alunos. A estrutura incluirá 13 salas de aula, quadra de esportes, biblioteca, refeitório e horta.
Neste ano, a Prefeitura já entregou duas novas creches, nos Residenciais Copacabana e Nossa Senhora das Graças, e segue com obras de unidades no Residencial Zanetti e no Jardim Piratininga. Além disso, a nova escola do Jardim Adelinha e a reconstrução da Emeb "Nadeide Scarabucci", na Vila São Sebastião, estão em fase final.
