NESTE SÁBADO

Franca promove 'Dia D' com vacinação e exames do Outubro Rosa

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Campanhas de vacinação e Outubro Rosa vão até o final do mês em Franca
Neste sábado, 18, um grande mutirão de saúde acontecerá em Franca, com o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, combinado com ações da campanha Outubro Rosa. Treze UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 7h às 13h para atender a população.

Durante o Dia D, pais e responsáveis poderão levar crianças e adolescentes de 0 a 15 anos para colocar a caderneta de vacinação em dia. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário nacional, com prioridade para doses contra HPV, febre amarela, sarampo, Covid-19 e Poliomielite. Para receber as doses, é fundamental apresentar os documentos pessoais e a carteira de vacinação.

Simultaneamente, as unidades oferecerão serviços voltados à saúde da mulher, como a coleta de Papanicolau e a solicitação de exames de mamografia. Desde o início do mês, a campanha Outubro Rosa em Franca já resultou na realização de 857 pedidos de mamografia e na coleta de 565 exames de Papanicolau. Além disso, haverá ações de saúde bucal e a oferta de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites para o público em geral.

A campanha de multivacinação segue durante a semana em todos os postos de saúde da cidade até o dia 31 de outubro.

Confira as 13 UBSs que estarão abertas no sábado:

  • Ângela Rosa
  • Aeroporto I
  • City Petrópolis
  • Estação
  • Guanabara
  • Horto
  • Luiza
  • Planalto
  • Palma
  • Paraty
  • Paineiras
  • Santa Terezinha
  • São Sebastião

Confira o cronograma de atividades do Outubro Rosa

UBS Aeroporto I:

  • 17/10, às 14 horas: ‘Conversa com Aroma de Mulher’: depoimento e roda de conversa
  • 23/10, às 16 horas: sala de espera com diálogo sobre prevenção e qualidade de vida

UBS Aeroporto III:

  • 16/10 e 23/10, às 9 horas: sala de espera com orientações dos alunos de Medicina da Unifran
  • Durante todo o mês: ampliação da agenda com mais vagas disponíveis para coleta de citologia

UBS Paraty:

  • 16/10 -  às 13 horas: palestra sobre câncer de mama e colo de útero

 UBS Paulistano:

  • 21/10, às 17 horas: caminhada orientada do Projeto ‘Saúde em Ação’
  • 30/10, às 8 horas: roda de conversa sobre autoestima

 UBS Planalto:

  • 22/10, às 7 horas: Projeto ‘Saúde em Ação’ e alunos do curso de Medicina do Uni-Facef darão orientações sobre exames e aferirão pressão arterial. Local: salão Igreja Santa Mônica (rua Emílio Bertoni, 1820, Jardim Dr. Antônio Petráglia)
  • 30/10, o dia todo: sala de espera com orientações

 UBS Santa Terezinha:

  • 16/10, às 9 horas: orientações sobre câncer de mama, sinais e distribuição de folhetos. Local: CRAS Nordeste (avenida Willian Azzuz, 5978, Recreio Campo Belo)
  • 18/10, às 8 horas: ‘Sábado na Unidade’ com coleta de papanicolau, mamografia e orientação

 UBS Vila São Sebastião:

  • 16/10, às 13 horas: coleta de papanicolau e mamografia – 15 vagas
  • 18/10, às 8 horas: ‘Dia D Outubro Rosa’ com exames e orientação
  • 24/10, às 13h30: palestra com psicóloga ‘Pausa para o Autocuidado’
  • 29/10, às 9 horas: palestra sobre Outubro Rosa

 UBS Leporace:

  • Mês todo: solicitações de mamografia sem necessidade de agendamento
  • 17, 24 e 31/10, à tarde: coleta de citologia uterina (10 vagas por semana)
  • 21/10: sala de espera com orientações

 UBS Luiza:

  • 20 e 21/10: distribuição de folhetos e orientações
  • 18/10: coleta de papanicolau, solicitações de mamografia e atualização do cartão vacinal

UBS Paineiras:

  • 23/10, às 13 horas: roda de conversa sobre prevenção
  • 20 e 27/10, às 13 horas: coleta de papanicolau e solicitação de mamografia
  • 17, 24 e 31/10, às 8 horas: coleta de papanicolau e solicitação de mamografia

 ESF Palma:

  • 18/10: coleta de papanicolau, solicitação de mamografia e atualização da carteira de vacinação (0 a 15 anos)
  • 21/10, às 8 horas: palestra sobre Outubro Rosa

 ESF Esmeralda:

  • 21/10, às 8 horas: palestra ‘Saúde da Mulher’

