Franca promove 'Dia D' com vacinação e exames do Outubro Rosa

Neste sábado, 18, um grande mutirão de saúde acontecerá em Franca, com o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, combinado com ações da campanha Outubro Rosa. Treze UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 7h às 13h para atender a população.
Durante o Dia D, pais e responsáveis poderão levar crianças e adolescentes de 0 a 15 anos para colocar a caderneta de vacinação em dia. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário nacional, com prioridade para doses contra HPV, febre amarela, sarampo, Covid-19 e Poliomielite. Para receber as doses, é fundamental apresentar os documentos pessoais e a carteira de vacinação.
Simultaneamente, as unidades oferecerão serviços voltados à saúde da mulher, como a coleta de Papanicolau e a solicitação de exames de mamografia. Desde o início do mês, a campanha Outubro Rosa em Franca já resultou na realização de 857 pedidos de mamografia e na coleta de 565 exames de Papanicolau. Além disso, haverá ações de saúde bucal e a oferta de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites para o público em geral.
A campanha de multivacinação segue durante a semana em todos os postos de saúde da cidade até o dia 31 de outubro.
Confira as 13 UBSs que estarão abertas no sábado:
- Ângela Rosa
- Aeroporto I
- City Petrópolis
- Estação
- Guanabara
- Horto
- Luiza
- Planalto
- Palma
- Paraty
- Paineiras
- Santa Terezinha
- São Sebastião
Confira o cronograma de atividades do Outubro Rosa
UBS Aeroporto I:
- 17/10, às 14 horas: ‘Conversa com Aroma de Mulher’: depoimento e roda de conversa
- 23/10, às 16 horas: sala de espera com diálogo sobre prevenção e qualidade de vida
UBS Aeroporto III:
- 16/10 e 23/10, às 9 horas: sala de espera com orientações dos alunos de Medicina da Unifran
- Durante todo o mês: ampliação da agenda com mais vagas disponíveis para coleta de citologia
UBS Paraty:
- 16/10 - às 13 horas: palestra sobre câncer de mama e colo de útero
UBS Paulistano:
- 21/10, às 17 horas: caminhada orientada do Projeto ‘Saúde em Ação’
- 30/10, às 8 horas: roda de conversa sobre autoestima
UBS Planalto:
- 22/10, às 7 horas: Projeto ‘Saúde em Ação’ e alunos do curso de Medicina do Uni-Facef darão orientações sobre exames e aferirão pressão arterial. Local: salão Igreja Santa Mônica (rua Emílio Bertoni, 1820, Jardim Dr. Antônio Petráglia)
- 30/10, o dia todo: sala de espera com orientações
UBS Santa Terezinha:
- 16/10, às 9 horas: orientações sobre câncer de mama, sinais e distribuição de folhetos. Local: CRAS Nordeste (avenida Willian Azzuz, 5978, Recreio Campo Belo)
- 18/10, às 8 horas: ‘Sábado na Unidade’ com coleta de papanicolau, mamografia e orientação
UBS Vila São Sebastião:
- 16/10, às 13 horas: coleta de papanicolau e mamografia – 15 vagas
- 18/10, às 8 horas: ‘Dia D Outubro Rosa’ com exames e orientação
- 24/10, às 13h30: palestra com psicóloga ‘Pausa para o Autocuidado’
- 29/10, às 9 horas: palestra sobre Outubro Rosa
UBS Leporace:
- Mês todo: solicitações de mamografia sem necessidade de agendamento
- 17, 24 e 31/10, à tarde: coleta de citologia uterina (10 vagas por semana)
- 21/10: sala de espera com orientações
UBS Luiza:
- 20 e 21/10: distribuição de folhetos e orientações
- 18/10: coleta de papanicolau, solicitações de mamografia e atualização do cartão vacinal
UBS Paineiras:
- 23/10, às 13 horas: roda de conversa sobre prevenção
- 20 e 27/10, às 13 horas: coleta de papanicolau e solicitação de mamografia
- 17, 24 e 31/10, às 8 horas: coleta de papanicolau e solicitação de mamografia
ESF Palma:
- 18/10: coleta de papanicolau, solicitação de mamografia e atualização da carteira de vacinação (0 a 15 anos)
- 21/10, às 8 horas: palestra sobre Outubro Rosa
ESF Esmeralda:
- 21/10, às 8 horas: palestra ‘Saúde da Mulher’
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.