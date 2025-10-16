Franca promove 'Dia D' com vacinação e exames do Outubro Rosa

Neste sábado, 18, um grande mutirão de saúde acontecerá em Franca, com o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, combinado com ações da campanha Outubro Rosa. Treze UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 7h às 13h para atender a população.

Durante o Dia D, pais e responsáveis poderão levar crianças e adolescentes de 0 a 15 anos para colocar a caderneta de vacinação em dia. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário nacional, com prioridade para doses contra HPV, febre amarela, sarampo, Covid-19 e Poliomielite. Para receber as doses, é fundamental apresentar os documentos pessoais e a carteira de vacinação.

Simultaneamente, as unidades oferecerão serviços voltados à saúde da mulher, como a coleta de Papanicolau e a solicitação de exames de mamografia. Desde o início do mês, a campanha Outubro Rosa em Franca já resultou na realização de 857 pedidos de mamografia e na coleta de 565 exames de Papanicolau. Além disso, haverá ações de saúde bucal e a oferta de testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites para o público em geral.