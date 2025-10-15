Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 15, em Franca:
Nome: Helena Eustáquio
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Marilisa Facioli Latuf
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Nivaldo do Nascimento Machado
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Sueli Aparecida de Faria Rocha
Idade: 59 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Antônio Pereira de Carvalho
Idade: Não informada
Local do velório: Velório de Capetinga (MG)
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Capetinga
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Gomes da Cunha
Idade: 91 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
