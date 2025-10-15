Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 15, em Franca:

Nome: Helena Eustáquio

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Marilisa Facioli Latuf

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 10h