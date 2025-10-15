Neto é ferido com golpe de facão após discussão com o avô

Um ajudante geral de 31 anos ficou ferido com um corte na testa após uma discussão com o próprio avô, na madrugada desta quarta-feira, 15, no bairro Jardim Redentor, em Franca. O desentendimento teria começado porque o idoso não aceita que o neto consuma bebidas alcoólicas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h da manhã, após uma denúncia informando que havia um homem ferido em via pública. Os cabos Fuentes e Chagas foram até a rua João Francisco Mursi, onde testemunhas relataram que a vítima havia se deslocado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, em busca de atendimento.

Os policiais seguiram até o hospital e encontraram o homem consciente, com um corte na testa, aguardando para receber curativos. Questionado sobre o que havia acontecido, ele contou que discutiu com o avô dentro de casa por causa do consumo de bebidas alcoólicas. O idoso, que desaprova o hábito do neto, teria se exaltado e partido para cima dele com um facão (tipo podão), atingindo-o na cabeça.