Prefeito de Capetinga celebra 3ª faixa na serra: 'Foi uma luta'

O prefeito de Capetinga (MG), a 43 km de Franca, Reginaldo Mendonça (Cidadania), comemorou a implantação da terceira faixa na Serra de Capetinga, já em Minas Gerais, trecho conhecido pelo alto índice de acidentes, na rodovia que liga a região de Franca ao Sul de Minas. Segundo ele, a conquista é resultado de uma intensa mobilização junto a prefeitos da região, lideranças políticas e o DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais).
Mendonça relembrou que o pedido pela terceira faixa é antigo. “Quando eu era vereador, eles fizeram o projeto da terceira faixa, mas só o desenho, não havia asfalto. Eu cobrava na Câmara e dizia: um dia que eu for prefeito, se Deus quiser, vou conseguir tirar esse trecho do papel”, contou.
Segundo o prefeito, quando a recuperação da pavimentação entre Capetinga e Itaú de Minas foi anunciada, o trecho mais crítico da serra, com de cerca de 1,9 km, havia ficado de fora do contrato inicial. “Colocaram a obra no início da serra e no fim, mas o meio, justamente onde mais aconteciam acidentes, não seria contemplado. A licitação era de R$ 25 milhões, mas seria possível incluir o trecho com um aditivo”, explicou.
Diante disso, ele reuniu apoio de prefeitos vizinhos e lideranças políticas. “Chamei os prefeitos de Cássia, Pratápolis e Itaú de Minas, e no dia seguinte já procuramos o Rodrigo Tavares, do DER, em Belo Horizonte. Também entrei em contato com o deputado João Vítor Xavier, do meu partido, o Cidadania.”
O movimento ganhou repercussão e o DER acabou incluindo o trecho no projeto. “A imprensa cobriu de perto a situação, e isso ajudou muito. O Rodrigo, do DER, me disse que havia recursos para três regiões, mas a nossa não estava incluída. Por insistirmos e mostrarmos a necessidade, ele concedeu os 1.900 metros restantes. Foi aí que a obra realmente se tornou completa”, afirmou.
O prefeito destacou que o resultado é fruto de insistência e união. “Se tivéssemos cruzado os braços, a terceira faixa não teria saído. Foi uma luta, uma verdadeira guerra”, disse.
Ele também confirmou que o município já trabalha junto ao DER para a instalação de radares ao longo da serra e no trevo de entrada de Capetinga. “A rodovia vai ficar nova, e o risco de excesso de velocidade aumenta. Por isso, pedimos a instalação dos radares para garantir mais segurança aos motoristas”, explicou.
Prefeitos se unem e pedem terceira faixa na serra de Capetinga
Antonio Carlos 1 dia atrasQuando aquela estrada foi projetada ela foi concebida para o trânsito daquela época, o fluxo de veículos era outro, os veículos eram outros, as condições de transportes era muitos diferentes. Mas a estrada não passou por adaptações às atuais condições do tráfego no local, assim como até essas novas obras um dia serão inadequadas quando, no futuro, as novas condições do tráfego no local estiverem exigindo novas adaptações. E parece que é o score de acidentes e de mortes é o que determinam as providências das autoridades de trânsito no país.
-
Rodrigo F 1 dia atrasA obra não apresenta sinalização alguma para segurança dos motorista - o Ministério Público já deveria ter sido acionado.
-
Rafael Silva 1 dia atrasPassei la ontem de noite, serviço de pessima qualidade, sem nenhuma sinalização, asfalto todo irregular, de noite com chuva ai sim que fica perigoso.