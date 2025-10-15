Prefeito de Capetinga celebra 3ª faixa na serra: 'Foi uma luta'

O prefeito de Capetinga (MG), a 43 km de Franca, Reginaldo Mendonça (Cidadania), comemorou a implantação da terceira faixa na Serra de Capetinga, já em Minas Gerais, trecho conhecido pelo alto índice de acidentes, na rodovia que liga a região de Franca ao Sul de Minas. Segundo ele, a conquista é resultado de uma intensa mobilização junto a prefeitos da região, lideranças políticas e o DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais).

Mendonça relembrou que o pedido pela terceira faixa é antigo. “Quando eu era vereador, eles fizeram o projeto da terceira faixa, mas só o desenho, não havia asfalto. Eu cobrava na Câmara e dizia: um dia que eu for prefeito, se Deus quiser, vou conseguir tirar esse trecho do papel”, contou.

Segundo o prefeito, quando a recuperação da pavimentação entre Capetinga e Itaú de Minas foi anunciada, o trecho mais crítico da serra, com de cerca de 1,9 km, havia ficado de fora do contrato inicial. “Colocaram a obra no início da serra e no fim, mas o meio, justamente onde mais aconteciam acidentes, não seria contemplado. A licitação era de R$ 25 milhões, mas seria possível incluir o trecho com um aditivo”, explicou.