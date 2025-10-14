Carreta tomba após atropelar boi que invadiu a Anhanguera

Uma carreta tombou após atropelar um boi na madrugada desta terça-feira, 14, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará. O acidente aconteceu por volta da 1h10, na altura do km 400,6, no sentido Norte da via, sob concessão da Entrevias.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo seguia normalmente pela faixa 2 quando o motorista foi surpreendido por um boi que atravessava a pista. O condutor não conseguiu desviar e atingiu o animal. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou no acostamento e no canteiro lateral.

Apesar do susto, o motorista saiu ileso. O animal morreu no local e ficou preso na canaleta de escoamento de águas pluviais da rodovia.