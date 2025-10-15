Lançamento em Franca homenageia último funcionário da ferrovia

O livro “O Telegrafista do Trem” será lançado no próximo sábado, 18, em Franca, no shopping da cidade. A história é de autoria da escritora Karina Gera e conta a história de José Antônio Bosco, de 89 anos, considerado o último funcionário de uma ferrovia em atividade no país.

A obra, publicada pela Editora Artilokinha, reconstrói a rotina de quem viveu os tempos em que os trens cruzavam cidades levando notícias e histórias. O evento de lançamento acontece às 16h, no Coreto do shopping, e contará com a presença do próprio Bosco, cuja vida real serviu de base para o personagem principal.

"Este livro é uma homenagem aos trilhos que ligam passado e presente, e às pessoas que mantêm viva a história ferroviária do nosso país", expressou Karina Gera.