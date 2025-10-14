Polícia Civil apreende arma e munições em casa na região

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma espingarda e munições durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira, 14, em uma casa na cidade de Aramina. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia do município, com o apoio de equipes de Igarapava e Ituverava.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após uma denúncia anônima informar que o morador do imóvel estaria mantendo uma arma escondida sob o guarda-roupa de seu quarto. Após o trabalho de campo e a identificação do endereço, o delegado Gabriel Fernando solicitou à Justiça a expedição de um mandado de busca e apreensão.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram uma espingarda calibre 28, cápsulas deflagradas do mesmo calibre, além de munições de calibres .22, 9 mm e .38 — algumas delas intactas.