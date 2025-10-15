Caminhonete é arrastada por trem após motorista ignorar a parada

Um casal de idosos ficou ferido após a caminhonete em que estavam ser atingida por um trem de carga na segunda-feira, 13, em Itirapina (SP). O veículo foi arrastado por cerca de 1 km, e o motorista, de 76 anos, ficou preso nas ferragens.

O condutor da Ford Ranger cinza não respeitou o sinal de parada obrigatória e tentou cruzar a linha férrea no momento em que o trem passava. Câmeras de segurança registraram o instante em que o idoso entra na contramão para tentar atravessar os trilhos, mesmo com outro veículo parado corretamente aguardando a passagem do trem.

A locomotiva atingiu a caminhonete em cheio, arrastando-a pelos trilhos até conseguir parar. A carroceria ficou completamente destruída. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e conseguiram retirar o casal, que foi encaminhado ao Hospital São José.