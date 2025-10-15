Nova lei do Rio Canoas incentiva turismo e eco-resorts em Franca

A Bacia do Rio Canoas, responsável por parte da água que chega às torneiras dos francanos, pode deixar de ser apenas uma área proibida para tornar-se um território de uso controlado e sustentável. Além das medidas de proteção ambiental, a ideia da Prefeitura de Franca é incentivar novas formas de exploração econômica na região, com foco em turismo e sustentabilidade.

A Bacia do Rio Canoas fica ao leste e norte da cidade de Franca, em direção a Claraval (MG). “É a parte mais bonita da cidade. Em vez de estimular loteamentos, queremos incentivar hotéis, pousadas e eco-resorts que respeitem a permeabilidade e mantenham o equilíbrio ambiental”, disse o procurador-geral do município, Eduardo Campanaro.

Para discutir o assunto, a Prefeitura convocou uma audiência pública para o dia 4 de novembro, onde será apresentada a minuta do novo projeto de lei que substitui a legislação de 1992, buscando equilibrar preservação ambiental e possibilidades econômicas.