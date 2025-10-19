DJ Zabeat: do Elimar para mais de 70 mil ouvintes mensais

“Tudo começou como um hobbie”, conta Lucas Santos Souza, o jovem de 25 anos por trás do nome artístico DJ Zabeat. Nascido e criado no Jardim Elimar II, em Franca, o músico autodidata hoje acumula mais de 70 mil ouvintes mensais no Spotify e viu uma de suas produções viralizar com mais de 400 milhões de visualizações no TikTok.

Apesar dos números expressivos que o credenciariam para uma agenda de shows, Zabeat revela que seu caminho, por enquanto, é outro, focado na criação. "O meu foco é mais produção musical. Não sou de pegar festa, essas coisas. O meu foco é mesmo na produção musical e as plataformas", explica. "Mas, quem sabe o dia da manhã?", completa, sem descartar uma mudança no futuro.

A jornada musical de Lucas começou de forma despretensiosa. Sem aulas ou cursos formais, ele aprendeu a tocar vários instrumentos, entre eles guitarra, violão e viola, e começou a produzir suas próprias músicas em 2019. O ponto de virada veio em 2023, quando um remake do clássico da dance music "L'Amour Toujours", do DJ italiano Gigi D'Agostino, explodiu nas redes sociais, tornando-se um fenômeno no TikTok e no Instagram.