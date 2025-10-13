Homem acusado de matar amigo por causa de R$ 50 é preso na região

A Polícia Civil de Ituverava prendeu nesta segunda-feira, 13, um homem identificado como Bruno, acusado de um homicídio cometido em julho deste ano na cidade de Rafard, na região de Piracicaba (SP).
Bruno foi localizado em uma casa no bairro Largo do Rosário, após trabalho de investigação conduzido pelos policiais civis do município. O sobrenome do acusado não foi divulgado.
Segundo a Polícia Civil, os investigadores receberam denúncias sobre o paradeiro do homem e passaram a monitorar o imóvel. Durante a ação, os investigadores confirmaram a identidade do foragido e realizaram a prisão sem que ele oferecesse resistência.
Entenda o caso
O crime aconteceu em Rafard, quando a vítima, Tauan Julio Mota, de 25 anos, dono de uma lanchonete, foi morto a facadas após uma discussão com o acusado. De acordo com as investigações, o desentendimento teria sido motivado pela cobrança de uma dívida de R$50.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a conversa entre os dois se transformou em uma briga física. O agressor usou uma faca para atacar a vítima, que não resistiu aos ferimentos.
Ainda conforme a Polícia Civil, o autor já havia recebido favores do comerciante, como empréstimos e créditos, o que teria contribuído para a briga entre eles no momento da cobrança.
O homem preso foi levado à Delegacia de Polícia de Ituverava e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
