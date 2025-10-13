Homem acusado de matar amigo por causa de R$ 50 é preso na região

A Polícia Civil de Ituverava prendeu nesta segunda-feira, 13, um homem identificado como Bruno, acusado de um homicídio cometido em julho deste ano na cidade de Rafard, na região de Piracicaba (SP).

Bruno foi localizado em uma casa no bairro Largo do Rosário, após trabalho de investigação conduzido pelos policiais civis do município. O sobrenome do acusado não foi divulgado.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores receberam denúncias sobre o paradeiro do homem e passaram a monitorar o imóvel. Durante a ação, os investigadores confirmaram a identidade do foragido e realizaram a prisão sem que ele oferecesse resistência.

Entenda o caso