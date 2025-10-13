Bandidos furtam picape e não perdoam nem refrigerante no Distrito

Criminosos furtaram uma empresa de concreto e ferragens na madrugada desta segunda-feira, 13, no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca. O crime foi filmado por câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, um grupo invadiu o local após danificar o portão e cortar os cadeados. Mesmo com um cachorro no interior da empresa, os bandidos entraram. Durante a ação, foram levados uma picape Chevrolet Montana, dois notebooks e outros objetos do local.

Durante o crime, os bandidos ainda pegaram uma garrafa de refrigerante que estava sobre a mesa. Eles beberam antes de fugir com os itens furtados.