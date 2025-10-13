Bandidos furtam picape e não perdoam nem refrigerante no Distrito

Criminosos furtaram uma empresa de concreto e ferragens na madrugada desta segunda-feira, 13, no Distrito Industrial, na região Oeste de Franca. O crime foi filmado por câmeras de segurança.
De acordo com a Polícia Militar, um grupo invadiu o local após danificar o portão e cortar os cadeados. Mesmo com um cachorro no interior da empresa, os bandidos entraram. Durante a ação, foram levados uma picape Chevrolet Montana, dois notebooks e outros objetos do local.
Durante o crime, os bandidos ainda pegaram uma garrafa de refrigerante que estava sobre a mesa. Eles beberam antes de fugir com os itens furtados.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o sistema de rastreamento da picape apontou que ela estava em uma casa no bairro Parque do Horto, na região Norte da cidade. No local, um adolescente foi encontrado junto do carro.
Além da Montana, os policiais apreenderam outros objetos, como três celulares, um tablet, uma impressora, uma balança de precisão e R$ 136 em dinheiro. Segundo a corporação, esses itens não têm relação com o furto à empresa.
De acordo com o boletim de ocorrência, dois indivíduos participaram do crime. O menor afirmou que recebeu o carro de um colega, chamado Kelvin, e decidiu guardá-lo em casa após os outros envolvidos deixarem o local.
O adolescente, que já possui passagens pela polícia, foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi ouvido e liberado. O caso é investigado pela Polícia Civil.
A picape foi devolvida ao dono, já os demais itens furtados na empresa ainda não foram localizados.
