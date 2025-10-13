13 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA REGIÃO

Caçador é preso por porte ilegal de arma em Patrocínio Paulista

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Arma e munições apreendidas pela corporação
Arma e munições apreendidas pela corporação

Um homem foi preso pela Polícia Militar Ambiental na tarde do último sábado, 11, por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido em uma estrada rural de Patrocínio Paulista. O caso foi divulgado pela corporação nesta segunda-feira, 13.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava uma operação do Gepaar (Grupo Especial de Proteção Ambiental e Área Rural) na região do Rio Sapucaí quando avistou um veículo trafegando pela Estrada do Marolo com cachorros na carroceria.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. No entanto, ao revistar o veículo, os policiais localizaram uma espingarda calibre 20 e 11 munições intactas do mesmo calibre.

O homem afirmou que estava na região para realizar o controle de javalis, espécie considerada invasora, utilizando os cães para a atividade. Ele apresentou toda a documentação ambiental necessária para a prática, mas não possuía registro da arma de fogo.

Diante da irregularidade, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o suspeito não possuía antecedentes criminais.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários