Caçador é preso por porte ilegal de arma em Patrocínio Paulista

Um homem foi preso pela Polícia Militar Ambiental na tarde do último sábado, 11, por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido em uma estrada rural de Patrocínio Paulista. O caso foi divulgado pela corporação nesta segunda-feira, 13.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava uma operação do Gepaar (Grupo Especial de Proteção Ambiental e Área Rural) na região do Rio Sapucaí quando avistou um veículo trafegando pela Estrada do Marolo com cachorros na carroceria.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. No entanto, ao revistar o veículo, os policiais localizaram uma espingarda calibre 20 e 11 munições intactas do mesmo calibre.
O homem afirmou que estava na região para realizar o controle de javalis, espécie considerada invasora, utilizando os cães para a atividade. Ele apresentou toda a documentação ambiental necessária para a prática, mas não possuía registro da arma de fogo.
Diante da irregularidade, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma.
Segundo a Polícia Militar Ambiental, o suspeito não possuía antecedentes criminais.
