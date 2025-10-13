Caçador é preso por porte ilegal de arma em Patrocínio Paulista

Um homem foi preso pela Polícia Militar Ambiental na tarde do último sábado, 11, por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido em uma estrada rural de Patrocínio Paulista. O caso foi divulgado pela corporação nesta segunda-feira, 13.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava uma operação do Gepaar (Grupo Especial de Proteção Ambiental e Área Rural) na região do Rio Sapucaí quando avistou um veículo trafegando pela Estrada do Marolo com cachorros na carroceria.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o motorista. No entanto, ao revistar o veículo, os policiais localizaram uma espingarda calibre 20 e 11 munições intactas do mesmo calibre.