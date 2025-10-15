Senac Franca debate como a IA transforma o rádio

O avanço acelerado da IA (Inteligência Artificial) tem provocado mudanças profundas na forma como a informação é produzida e distribuída. Para discutir esses impactos no rádio e em outras plataformas de comunicação, o Senac Franca realiza nesta quinta-feira, 16, das 20h às 22h, a roda de conversa “IA no Rádio: cenários e avanços da inteligência artificial na comunicação”.

O encontro acontece no auditório da unidade e integra a Jornada Senac de Rádio, iniciativa que busca aproximar profissionais e estudantes das transformações tecnológicas que estão redefinindo o setor. A mediação será feita pelo educador Jayde Campos Junior, com participação dos radialistas Junior Apolinário e Junior Basioli, que têm ampla experiência no mercado da comunicação.

Além de compartilhar vivências, os convidados devem abordar como a IA já interfere nas rotinas de produção, na gestão de conteúdo e na distribuição de informações, inclusive em emissoras do interior.