Senac Franca debate como a IA transforma o rádio

O avanço acelerado da IA (Inteligência Artificial) tem provocado mudanças profundas na forma como a informação é produzida e distribuída. Para discutir esses impactos no rádio e em outras plataformas de comunicação, o Senac Franca realiza nesta quinta-feira, 16, das 20h às 22h, a roda de conversa “IA no Rádio: cenários e avanços da inteligência artificial na comunicação”.
O encontro acontece no auditório da unidade e integra a Jornada Senac de Rádio, iniciativa que busca aproximar profissionais e estudantes das transformações tecnológicas que estão redefinindo o setor. A mediação será feita pelo educador Jayde Campos Junior, com participação dos radialistas Junior Apolinário e Junior Basioli, que têm ampla experiência no mercado da comunicação.
Além de compartilhar vivências, os convidados devem abordar como a IA já interfere nas rotinas de produção, na gestão de conteúdo e na distribuição de informações, inclusive em emissoras do interior.
“O rádio vive novas configurações, impulsionado por avanços como a Inteligência Artificial, que já interfere em toda a cadeia de produção e distribuição de conteúdo. Este evento é importante para fomentar discussões e reflexões sobre esta nova realidade e pensar o futuro do rádio em sua relação estratégica com IA”, afirma Fábio Leme, gerente do Senac Franca.
O locutor Juninho Apolinário diz que a inteligência artificial impactou todas as áreas, inclusive o rádio. "O que resta é saber agora quais são os desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos e como a gente pode utilizar isso para agregar no nosso dia a dia e melhorar o nosso trabalho", observou. "Será uma noite muito bacana, todos estão convidados para participar e interagir."
A participação no evento é gratuita e aberta à comunidade, sem necessidade de inscrição prévia.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.