Ladrões invadem escritório da São José e furtam cofre no terminal

Uma porta foi arrombada e um cofre furtado no escritório da empresa São José, localizado no terminal rodoviário “Ayrton Senna”, no Centro de Franca, na madrugada desta segunda-feira, 13. Os criminosos levaram o dinheiro da movimentação financeira do fim de semana.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro com três criminosos estacionou próximo ao escritório. O motorista permaneceu nas proximidades, enquanto os comparsas arrombavam a porta de ferro do prédio. Eles furtaram o cofre da empresa e fugiram no carro.

A empresa, responsável pelo transporte público da cidade, não informou o valor levado.