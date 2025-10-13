Caminhão destrói fachada de loja de roupas na Francisco Marques

Um caminhão destruiu a fachada da loja Tais Modas Closet, localizada na rua Francisco Marques, em Franca, por volta das 14h40 desse domingo, 12. O veículo passou pela via e arrancou a placa da loja, que ficou danificada.

A proprietária, Tais Mara Carreiras Silva, contou que só soube do ocorrido nesta segunda-feira, 13, após vizinhos avisarem e compartilharem as imagens das câmeras de segurança.

“Um caminhão passou e foi destruindo tudo, arrancou a placa. Eu tentei chamar a polícia, mas para fazer boletim de ocorrência eu preciso da placa. Nossa vizinhança não conseguiu visualizar a placa nos vídeos. Foi somente minha loja”, relatou Tais.