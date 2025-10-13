13 de outubro de 2025
ACIDENTE

Caminhão destrói fachada de loja de roupas na Francisco Marques

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/WhatsApp/GCN
Fachada ficou completamente destruída, reparo custará mais de R$ 2 mil
Fachada ficou completamente destruída, reparo custará mais de R$ 2 mil

Um caminhão destruiu a fachada da loja Tais Modas Closet, localizada na rua Francisco Marques, em Franca, por volta das 14h40 desse domingo, 12. O veículo passou pela via e arrancou a placa da loja, que ficou danificada.

A proprietária, Tais Mara Carreiras Silva, contou que só soube do ocorrido nesta segunda-feira, 13, após vizinhos avisarem e compartilharem as imagens das câmeras de segurança.

“Um caminhão passou e foi destruindo tudo, arrancou a placa. Eu tentei chamar a polícia, mas para fazer boletim de ocorrência eu preciso da placa. Nossa vizinhança não conseguiu visualizar a placa nos vídeos. Foi somente minha loja”, relatou Tais.

Ela explica que a fachada havia sido instalada há cerca de um ano, quando mudou a loja de ponto. O orçamento para substituição da placa ficou em R$ 2.320, além do custo de retirada da estrutura danificada.

“Faz um ano que mudei pra cá. Essa loja é tudo pra mim, sempre foi meu sonho. Eu lutei muito pra conseguir um espaço físico. Eu pago aluguel, tenho muitas despesas. Tudo aqui foi organizado com muita luta, eu era sacoleira há mais de 10 anos”, desabafou a comerciante.

A empresária informou que pretende registrar um boletim de ocorrência e tenta identificar o responsável pelo caminhão para que arque com os prejuízos. Segundo os vizinhos, não foi possível visualizar com clareza a placa do veículo nas imagens.

