PERIGO

Inmet alerta Franca para chuva intensa, vendaval e granizo

Por Giovanna Attili | da Redação
Giovanna Attili/GCN
Céu visto do bairro São José na tarde desta segunda-feira, 13

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de tempestade para esta segunda-feira, 13, até a manhã da terça-feira, 14, em Franca e boa parte do estado de São Paulo. A previsão aponta para queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O alerta vai até as 10h de terça. São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora, o que poderá gerar quedas de árvore, corte de energia e alagamentos.

O Inmet orienta, em caso de rajadas de vento, a não se abrigar "debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia".

