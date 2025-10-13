Vectra bate em viaduto, atinge outro carro e pega fogo em Franca

Um acidente envolvendo três veículos aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 13, no viaduto da rodovia Engenheiro Ronan Rocha, sobre a Cândido Portinari, em Franca, e deixou um homem ferido. Um dos veículos chegou a pegar fogo e o condutor foi encaminhado ao hospital.
O motorista de um Vectra preto seguia sozinho no sentido Patrocínio Paulista, quando, ao se aproximar do pontilhão, um Corolla entrou na rodovia pela alça de acesso e cortou a frente do Vectra.
Para evitar a batida, o motorista do Vectra freou bruscamente, mas perdeu o controle, bateu contra a mureta central do viaduto e, ao voltar para a pista, atingiu um HB20 branco que seguia no mesmo sentido.
Logo após o impacto, o motor do Vectra começou a pegar fogo, mas as chamas foram controladas por outros motoristas com o uso de extintores, evitando que o carro fosse totalmente destruído.
O condutor do Vectra foi socorrido e levado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", sem risco de morte. Ninguém mais se feriu, apesar da gravidade do acidente.
Os veículos tiveram grandes danos materiais - o Vectra ficou com a parte frontal queimada e destruída.
O Corolla, que teria causado o acidente, não parou e seguiu normalmente pela rodovia.
O Corpo de Bombeiros e a equipe da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local para controlar o trânsito, que ficou parcialmente interditado e fluía de forma lenta.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.