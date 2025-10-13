Idoso de 83 anos é atropelado e fica em estado grave em Franca

Um idoso de 83 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado no final da manhã desta segunda-feira, 13, no bairro Vila Santos Dumont, em Franca.

O acidente aconteceu no cruzamento da rua Arnaldo de Vilhena com a rua da Liberdade. Segundo informações, o motorista de um Fiat Argo preto seguia pela Arnaldo de Vilhena e, ao fazer a conversão para acessar a rua da Liberdade, acabou atingindo o idoso que atravessava a via.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo, batendo a cabeça e sofrendo um trauma grave na região do olho, além de escoriações nos braços e fortes dores nas costelas.