Idoso de 83 anos é atropelado e fica em estado grave em Franca

Um idoso de 83 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado no final da manhã desta segunda-feira, 13, no bairro Vila Santos Dumont, em Franca.
O acidente aconteceu no cruzamento da rua Arnaldo de Vilhena com a rua da Liberdade. Segundo informações, o motorista de um Fiat Argo preto seguia pela Arnaldo de Vilhena e, ao fazer a conversão para acessar a rua da Liberdade, acabou atingindo o idoso que atravessava a via.
Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo, batendo a cabeça e sofrendo um trauma grave na região do olho, além de escoriações nos braços e fortes dores nas costelas.
O motorista do carro parou para prestar socorro, e moradores que presenciaram o acidente acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu o idoso em estado grave para um hospital particular de Franca.
A Polícia Civil esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.