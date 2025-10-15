Fuga de pedágio cresce mais de 20% nas praças da região de Franca

A evasão de pedágio, prática irregular e considerada infração grave de trânsito, registrou aumento expressivo nas praças da Arteris ViaPaulista que atendem a região de Franca, especialmente em Restinga e Batatais, na rodovia Cândido Portinari. Entre janeiro e setembro de 2025, o número de motoristas que tentaram burlar o pagamento das tarifas cresceu 21% e 23%, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

De acordo com levantamento da concessionária, Batatais contabilizou 8.286 evasões neste ano, ante 6.860 em 2024. Já em Restinga, as ocorrências saltaram de 5.181 para 6.361. Apesar do aumento no acumulado, setembro apresentou redução nas duas praças, 27% em Batatais (de 807 para 589 casos) e 37% em Restinga (de 755 para 478), resultado de ações de fiscalização intensificadas em parceria com a Polícia Militar Rodoviária.

As tarifas para carros de passeio, em ambas as praças, são de R$ 11,10 para pagamento manual e R$ 10,54 para automático.