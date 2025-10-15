Fuga de pedágio cresce mais de 20% nas praças da região de Franca

A evasão de pedágio, prática irregular e considerada infração grave de trânsito, registrou aumento expressivo nas praças da Arteris ViaPaulista que atendem a região de Franca, especialmente em Restinga e Batatais, na rodovia Cândido Portinari. Entre janeiro e setembro de 2025, o número de motoristas que tentaram burlar o pagamento das tarifas cresceu 21% e 23%, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
De acordo com levantamento da concessionária, Batatais contabilizou 8.286 evasões neste ano, ante 6.860 em 2024. Já em Restinga, as ocorrências saltaram de 5.181 para 6.361. Apesar do aumento no acumulado, setembro apresentou redução nas duas praças, 27% em Batatais (de 807 para 589 casos) e 37% em Restinga (de 755 para 478), resultado de ações de fiscalização intensificadas em parceria com a Polícia Militar Rodoviária.
As tarifas para carros de passeio, em ambas as praças, são de R$ 11,10 para pagamento manual e R$ 10,54 para automático.
No total, nas 11 praças sob sua administração, a Arteris ViaPaulista registrou 93.628 casos de evasão entre janeiro e setembro de 2025, contra 77.373 no mesmo período de 2024, um crescimento de 21%.
A concessionária alerta que a tentativa de atravessar a cancela sem pagar o pedágio é ineficaz e perigosa. Todas as praças contam com câmeras de Reconhecimento Óptico de Caracteres, que identificam automaticamente as placas dos veículos e registram as infrações.
“Além do impacto no repasse aos municípios, as evasões aumentam os riscos de acidentes e colocam em perigo os colaboradores que atuam nas praças de pedágio", destacou Ana Gonçalves Caetano, da Arteris ViaPaulista.
A empresa lembra que a evasão é passível de multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Caso a TAG de pagamento automático apresente falha, o condutor deve aguardar a liberação pelo atendente ou efetuar o pagamento diretamente na cabine.
Impactos e formas de pagamento
Além do risco de acidentes como colisões traseiras durante as tentativas de fuga, a evasão compromete a arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços), repassado às prefeituras para investimento em áreas como saúde, educação e infraestrutura.
Os valores arrecadados garantem também os serviços de atendimento 24 horas oferecidos pela concessionária, como socorro mecânico, remoção com guincho e atendimento pré-hospitalar, sem custo adicional aos usuários.
Nas praças da ViaPaulista, o pagamento pode ser feito em dinheiro, com cartão de débito por aproximação, cheque no valor exato da tarifa ou por meio de tags eletrônicas de cobrança automática.
Comentários
1 Comentários
-
Darsio 1 dia atrasPagamos caro um IPVA e ainda assim as rodovias foram infestadas por pedágios pelo Tarcisão. Estamos no aguardo de mais radares e novos pedágios na Portinari e na Ronan Rocha. E, ficaremos gratos, é claro. VALEU TARCISÃO!