Sesi Franca foca na estreia do NBB; destaque da base deixa clube

Após as comemorações da conquista do 17º título do Campeonato Paulista na última sexta-feira, 10, sobre o Mogi, o Sesi Franca foca na estreia do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.
O primeiro jogo da equipe francana será contra o Osasco, neste domingo, 19, às 15h, no ginásio Geodésico, em Osasco. Franca vai em busca do pentacampeonato consecutivo do campeonato brasileiro.
O Sesi Franca não terá nenhuma mudança para a competição nacional em relação ao elenco principal bicampeão estadual, apenas o jovem francano João Paulo Machini, 20 anos, conhecido como Mini João, deixou o clube.
Campeão nas categorias de base do clube - foram 8 temporadas -, Mini João também teve chances na equipe principal, principalmente no começo do Estadual, quando a equipe iniciou a competição deste ano com a equipe sub-22.
Em seu último jogo com a camisa do Franca, contra o Mogi, na sexta-feira, ele jogou 2m47s e anotou 3 pontos. Mini João vai jogar o NBB pelo Caxias-RS.
A torcida Capital do Basquete divulgou nota desejando sucesso ao jogador e à outra agremiação. “O Mini João deixa sua marca e leva consigo a torcida, o carinho e o respeito de todos que fazem parte dessa grande família chamada Sesi Franca Basquete. Que essa seja apenas uma pausa em uma longa história com o basquete francano, João. Porque quem nasce na Capital do Basquete, carrega para sempre o amor pela bola laranja."
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.