Vazamento de água limpa alaga rua no Jardim Dermínio, em Franca

Um grande vazamento de água limpa está causando transtorno e desperdício na rua Julio Prestes de Albuquerque, no Jardim Dermínio, em Franca, desde a madrugada desta segunda-feira, 13. Moradores da região estão preocupados com a enorme quantidade de água que já escorreu pela via.
O problema foi notado por um morador, por volta das 5h da manhã. Segundo relatos da vizinhança, a água está "brotando da calçada", indicando que um cano da rede de abastecimento estourou. O proprietário da residência mais próxima ao vazamento chegou a fechar o registro de seu imóvel, mas a água continuou a jorrar, confirmando que o problema está na rede da rua.
"Pelo tempo que já está, é muita água que saiu", disse um vizinho que acompanhou o percurso da água pela rua.
A Sabesp foi acionada para resolver o problema, mas até o final desta manhã, nenhuma equipe havia chegado ao local para realizar o reparo. A assessoria de imprensa da empresa também foi acionada e, assim que enviar a resposta, este texto será atualizado.
