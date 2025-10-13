'Dani Zica' é presa com arma e produtos furtados de supermercado

Uma mulher, conhecida nos meios policiais como “Dani Zica”, foi presa em flagrante nesse domingo, 12, após furtar produtos de cabelo e eletrônicos em um supermercado localizado na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, no Parque Castelo, zona sul de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados após o segurança do supermercado deter a suspeita, que carregava uma mochila cheia de produtos furtados.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que a mulher havia sido flagrada tentando sair do supermercado com diversos itens escondidos.