'Dani Zica' é presa com arma e produtos furtados de supermercado

Uma mulher, conhecida nos meios policiais como “Dani Zica”, foi presa em flagrante nesse domingo, 12, após furtar produtos de cabelo e eletrônicos em um supermercado localizado na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, no Parque Castelo, zona sul de Franca.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados após o segurança do supermercado deter a suspeita, que carregava uma mochila cheia de produtos furtados.
Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que a mulher havia sido flagrada tentando sair do supermercado com diversos itens escondidos.
Durante a revista, foram encontrados dois frascos de cosméticos, avaliados em R$ 195,90, e uma caixa de som de R$ 170, que havia sido furtada de uma das galerias comerciais localizadas no pátio do mesmo supermercado.
Além disso, dentro da mochila foi apreendida uma arma do tipo garrucha calibre .22, sem marca aparente.
A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária), de Franca, onde permaneceu detida à disposição da Justiça.
Segundo a polícia, a suspeita é reincidente e já é conhecida por outros furtos na cidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.