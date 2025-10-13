Moto adulterada é apreendida em Franca: 'Comprei placa na Shopee'

Um confeiteiro de 44 anos foi preso em flagrante na noite desse domingo, 12, após ser flagrado com uma motocicleta adulterada na avenida Nelson Nogueira, no Jardim São Gabriel, em Franca.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela região, os agentes notaram uma Honda CG preta com placa fora do padrão original, com letras e números em formato diferente do convencional. A equipe realizou a abordagem e, ao consultar a identificação no sistema, constatou que a placa não correspondia a nenhum veículo registrado.

Na inspeção, os policiais verificaram que o chassi estava completamente inelegível e o número do motor parcialmente coberto por uma espécie de massa, dificultando a leitura.