Moto adulterada é apreendida em Franca: 'Comprei placa na Shopee'

Um confeiteiro de 44 anos foi preso em flagrante na noite desse domingo, 12, após ser flagrado com uma motocicleta adulterada na avenida Nelson Nogueira, no Jardim São Gabriel, em Franca.
De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela região, os agentes notaram uma Honda CG preta com placa fora do padrão original, com letras e números em formato diferente do convencional. A equipe realizou a abordagem e, ao consultar a identificação no sistema, constatou que a placa não correspondia a nenhum veículo registrado.
Na inspeção, os policiais verificaram que o chassi estava completamente inelegível e o número do motor parcialmente coberto por uma espécie de massa, dificultando a leitura.
O homem, que se apresentou como confeiteiro, contou aos policiais que comprou a motocicleta por meio de um marketplace e adquiriu a placa pela Shopee, aplicativo de vendas on-line.
Ele também afirmou que usava o veículo nessas condições há cerca de um ano, sem saber a procedência real da moto.
Diante das irregularidades, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao suspeito.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia, já que não foi possível identificar o número original do chassi nem o proprietário legítimo.
O confeiteiro foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.