Babu Santana e Caio Blat estrelam 'Irmãos Karamázov' em Franca

O Sesc Franca recebe, no próximo fim de semana, a adaptação inédita do romance "Irmãos Karamázov", de Fiódor Dostoiévski. Escrita e dirigida por Caio Blat, será apresentada na sexta-feira, 17, e sábado, 18, às 19h30; e no domingo, 19, às 18h, no teatro da unidade. O espetáculo traz um elenco de peso, com nomes como Babu Santana, Luisa Arraes e o próprio Blat.

A montagem transporta o público para a Rússia pré-revolucionária para acompanhar as intensas disputas entre o tirano Fiódor Karamázov e seus três filhos pela herança da família e pelo amor da mesma mulher. O conflito de gerações culmina no assassinato do pai, levantando a suspeita sobre a participação ou omissão de cada um dos filhos.

Fruto de dez anos de estudo sobre a obra, a adaptação busca aproximar o clássico universal do público brasileiro contemporâneo, traçando paralelos entre a Rússia czarista e o Brasil atual, como a desigualdade social e o autoritarismo.