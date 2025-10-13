Babu Santana e Caio Blat estrelam 'Irmãos Karamázov' em Franca

O Sesc Franca recebe, no próximo fim de semana, a adaptação inédita do romance "Irmãos Karamázov", de Fiódor Dostoiévski. Escrita e dirigida por Caio Blat, será apresentada na sexta-feira, 17, e sábado, 18, às 19h30; e no domingo, 19, às 18h, no teatro da unidade. O espetáculo traz um elenco de peso, com nomes como Babu Santana, Luisa Arraes e o próprio Blat.
A montagem transporta o público para a Rússia pré-revolucionária para acompanhar as intensas disputas entre o tirano Fiódor Karamázov e seus três filhos pela herança da família e pelo amor da mesma mulher. O conflito de gerações culmina no assassinato do pai, levantando a suspeita sobre a participação ou omissão de cada um dos filhos.
Fruto de dez anos de estudo sobre a obra, a adaptação busca aproximar o clássico universal do público brasileiro contemporâneo, traçando paralelos entre a Rússia czarista e o Brasil atual, como a desigualdade social e o autoritarismo.
Os ingressos estão a R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e podem ser comprados presencialmente no Sesc ou pelo site, clicando aqui. Já a classificação da apresentação é para maiores de 16 anos (contém cenas de nudez e violência).
Bate-papo com o elenco
Além das apresentações, o público terá uma oportunidade única de conversar com os artistas. No sábado, 18, às 15h, o elenco e a equipe criativa do espetáculo participarão de um bate-papo gratuito no teatro. No encontro, eles compartilharão detalhes sobre o processo de construção das personagens e os desafios de adaptar a complexa obra de Dostoiévski para o palco. Os ingressos para o bate-papo são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência.
