Nova UBS do Esmeraldas avança e entra em fase de cobertura

A construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque das Esmeraldas/Residencial Peres Elias, na região oeste de Franca, entrou em uma nova fase nesta semana. A obra está na etapa de execução da cobertura e instalação do telhado.

Localizada em uma área estratégica, entre a avenida Terezinha de Melo Jerônimo de Oliveira e a rua David Donizete Oliveira, a unidade também avança com a instalação dos sistemas hidráulico e de esgoto, além da preparação para receber a rede elétrica.

Quando inaugurada, a UBS facilitará o acesso aos serviços de saúde para moradores de sete bairros: Jardim Adelinha, Parque das Esmeraldas, Residencial Peres Elias, Jardim Bonsucesso, Quinta do Café, Jardim Simões e Jardim Zelinda.