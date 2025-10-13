13 de outubro de 2025
SAÚDE

Nova UBS do Esmeraldas avança e entra em fase de cobertura

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Obras da UBS Esmeralda, na zona Oeste de Franca
Obras da UBS Esmeralda, na zona Oeste de Franca

A construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque das Esmeraldas/Residencial Peres Elias, na região oeste de Franca, entrou em uma nova fase nesta semana. A obra está na etapa de execução da cobertura e instalação do telhado.

Localizada em uma área estratégica, entre a avenida Terezinha de Melo Jerônimo de Oliveira e a rua David Donizete Oliveira, a unidade também avança com a instalação dos sistemas hidráulico e de esgoto, além da preparação para receber a rede elétrica.

Quando inaugurada, a UBS facilitará o acesso aos serviços de saúde para moradores de sete bairros: Jardim Adelinha, Parque das Esmeraldas, Residencial Peres Elias, Jardim Bonsucesso, Quinta do Café, Jardim Simões e Jardim Zelinda.

Além da unidade do Esmeraldas, outras duas UBSs estão em construção, no Jardim Palma e na Vila Santa Terezinha. Seguem também em ritmo acelerado as obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) e do CAPS Infantil, no Jardim Botânico.

