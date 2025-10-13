Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 13, em Franca:

Nome: Maria Sebastiana de Souza Garghan

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Aparecida Morais Panice

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h