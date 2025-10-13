Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 13, em Franca:
Nome: Maria Sebastiana de Souza Garghan
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Aparecida Morais Panice
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Patrocínia Pereira Ferreira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Cleusa Martins
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Jeriquara
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Jeriquara
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Eunice Reis da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Vitor Olimpio dos Reis
Idade: 66 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Mario Vilhena do Nascimento
Idade: 87 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.