13 de outubro de 2025
VILA APARECIDA

Homem é preso a caminho do Paraná com Hilux furtada em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
CPJ de Franca, para onde o receptador foi encaminhado e apresentado ao delegado
Uma caminhonete Hilux prata, furtada na noite de sábado, 11 na Vila Aparecida, em Franca, foi localizada pela Polícia Militar em Barretos. O veículo foi levado enquanto o proprietário, um médico de 30 anos, participava de uma quermesse na Capelinha.

Segundo o boletim de ocorrência, o médico deixou a caminhonete estacionada na rua Rio Grande do Sul, próximo à igreja. Por volta das 22h, ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado e imediatamente procurou uma viatura da Polícia Militar que estava nas proximidades.

As buscas foram iniciadas ainda na mesma noite.

Durante o patrulhamento pela rodovia SP-425, no quilômetro 91, já em Barretos, na madrugada desta segunda-feira, 13, policiais avistaram uma Hilux com as mesmas características do veículo furtado e realizaram a abordagem em um posto de combustível, conhecido como Barretão.

O condutor, um metalúrgico de 28 anos, confessou o crime e afirmou que receberia R$ 2 mil para levar a camionete até o estado do Paraná.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Franca.

A Hilux foi recuperada e será devolvida ao proprietário.

