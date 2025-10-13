Homem é preso a caminho do Paraná com Hilux furtada em Franca

Uma caminhonete Hilux prata, furtada na noite de sábado, 11 na Vila Aparecida, em Franca, foi localizada pela Polícia Militar em Barretos. O veículo foi levado enquanto o proprietário, um médico de 30 anos, participava de uma quermesse na Capelinha.

Segundo o boletim de ocorrência, o médico deixou a caminhonete estacionada na rua Rio Grande do Sul, próximo à igreja. Por volta das 22h, ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado e imediatamente procurou uma viatura da Polícia Militar que estava nas proximidades.

As buscas foram iniciadas ainda na mesma noite.