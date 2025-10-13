Homem é preso a caminho do Paraná com Hilux furtada em Franca

Uma caminhonete Hilux prata, furtada na noite de sábado, 11 na Vila Aparecida, em Franca, foi localizada pela Polícia Militar em Barretos. O veículo foi levado enquanto o proprietário, um médico de 30 anos, participava de uma quermesse na Capelinha.
Segundo o boletim de ocorrência, o médico deixou a caminhonete estacionada na rua Rio Grande do Sul, próximo à igreja. Por volta das 22h, ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado e imediatamente procurou uma viatura da Polícia Militar que estava nas proximidades.
As buscas foram iniciadas ainda na mesma noite.
Durante o patrulhamento pela rodovia SP-425, no quilômetro 91, já em Barretos, na madrugada desta segunda-feira, 13, policiais avistaram uma Hilux com as mesmas características do veículo furtado e realizaram a abordagem em um posto de combustível, conhecido como Barretão.
O condutor, um metalúrgico de 28 anos, confessou o crime e afirmou que receberia R$ 2 mil para levar a camionete até o estado do Paraná.
Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Franca.
A Hilux foi recuperada e será devolvida ao proprietário.
