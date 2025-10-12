'Dava quase para sentir a presença de Nossa Senhora', diz fiel

Sob a brisa do entardecer e com corações ofertados a Deus, fiéis lotaram a praça em frente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a "Capelinha", em Franca, para a celebração em honra à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, neste domingo, 12.
Uma estrutura com palco e sistema de som foi montada no local para acolher a multidão que acompanhou a procissão e participou da missa campal. O som ecoava pelas redondezas.
A procissão foi animada por cânticos, rezas do terço e pelo "Salve Rainha", puxados por um trio elétrico. Jovens do Tiro de Guerra acompanharam o carro que levava a imagem de Nossa Senhora até o palco da celebração. Muitos fiéis carregaram velas. Enquanto parte dos devotos seguiu todo o trajeto, outros preferiram permanecer na praça desde cedo para garantir um bom lugar próximo ao altar.
Ao fim do percurso, os jovens do Tiro de Guerra conduziram a imagem em três partes — a figura central, a coroa e o manto — em ato simbólico de entrega para a missa.
Mesmo com o frio já presente por volta das 18h, quando o sol se despedia, o público permaneceu firme. Apesar da garoa registrada em alguns bairros de Franca, a praça da Capelinha permaneceu seca, permitindo que a celebração seguisse sem interrupções. Famílias inteiras, crianças e bebês lotaram os arredores, e grupos de jovens prestaram homenagens à Santa enquanto a equipe paroquial organizava os detalhes da cerimônia.
Uma das devotas presentes era Dona Iracema de Fátima, de 73 anos, que contou ter ido à missa para rezar pela saúde dela e dos filhos. Por causa de dores no joelho, não acompanhou a procissão, mas garantiu seu lugar na missa. “Dava quase para sentir a presença de Nossa Senhora aqui na praça”, disse emocionada.
Durante a homilia, o bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, responsável pela celebração, destacou a importância da fé, do arrependimento e da renovação espiritual. “O pecado nos orienta, nos conduz, e nós teimamos em fazer aquilo que nós queremos. Por isso, nós estamos querendo bater no peito, arrepender-nos dos nossos pecados, aplicar-nos para que o sacrifício redentor de Cristo nos perdoe e nos traga a nova vida também nesta celebração. Porque cada celebração é a salvação que se aproxima de nós. Reconheçamos que somos pecadores e confessemos os nossos pecados a Deus todo-poderoso.”
A jovem Maria Rita de Andrade Belchior, acompanhada do namorado Samuel Cândido, contou que participar da missa no fim da tarde foi especial. “Esse horário é a primeira vez. Eu acho muito bom. Sentimento de tranquilidade, com organização e toda a gente envolvida", finalizou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.