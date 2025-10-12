'Dava quase para sentir a presença de Nossa Senhora', diz fiel

Mesmo com o frio já presente por volta das 18h, quando o sol se despedia, o público permaneceu firme. Apesar da garoa registrada em alguns bairros de Franca, a praça da Capelinha permaneceu seca, permitindo que a celebração seguisse sem interrupções. Famílias inteiras, crianças e bebês lotaram os arredores, e grupos de jovens prestaram homenagens à Santa enquanto a equipe paroquial organizava os detalhes da cerimônia.

Uma das devotas presentes era Dona Iracema de Fátima, de 73 anos, que contou ter ido à missa para rezar pela saúde dela e dos filhos. Por causa de dores no joelho, não acompanhou a procissão, mas garantiu seu lugar na missa. “Dava quase para sentir a presença de Nossa Senhora aqui na praça”, disse emocionada.

Durante a homilia, o bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, responsável pela celebração, destacou a importância da fé, do arrependimento e da renovação espiritual. “O pecado nos orienta, nos conduz, e nós teimamos em fazer aquilo que nós queremos. Por isso, nós estamos querendo bater no peito, arrepender-nos dos nossos pecados, aplicar-nos para que o sacrifício redentor de Cristo nos perdoe e nos traga a nova vida também nesta celebração. Porque cada celebração é a salvação que se aproxima de nós. Reconheçamos que somos pecadores e confessemos os nossos pecados a Deus todo-poderoso.”