Dia das Crianças: casal de Franca restaura brinquedos e memórias

Há brinquedos que marcam a infância e continuam guardados no coração — mesmo quando se quebram. Em Franca, um casal transformou o ofício de consertá-los em uma maneira de restaurar memórias. No clima do Dia das Crianças, celebrado neste domingo, 12, eles seguem dando nova vida às lembranças de tantas infâncias.
Na Oficina dos Brinquedos, no bairro São José, cada peça ganha atenção e cuidado. Administrado pelo casal Eduardo e Angela Moura, o espaço funciona há quase dez anos.
“As pessoas chegam aqui com um brinquedo totalmente fora das condições de utilização. Às vezes rasgado, queimado, quebrado e, muitas vezes, essas pessoas têm um apego emocional com o brinquedo, que faz com que elas queiram, de toda forma, fazer a restauração”, explicou Eduardo.
A história por trás da iniciativa
Eduardo nasceu em Itiúba (BA). Por lá, não teve uma vida fácil. Seu pai morreu quando ainda era criança, e sua mãe foi para São Paulo tentar ganhar a vida e, assim, voltar para buscar seus filhos. Quando conseguiu, os meninos tiveram que se adaptar à vida na cidade grande, incluindo ajudar a mãe no trabalho. Eduardo passava o dia recolhendo materiais recicláveis para trocar por dinheiro e auxiliar nas despesas da casa. Sem condições de comprar um brinquedo novo, ele recolhia os que encontrava em meio aos recicláveis e levava para casa.
Eduardo arrumava uma forma de consertar aqueles brinquedos para ele e seus irmãos. Daí surge a afeição pela restauração de brinquedos: poder ver uma criança feliz com o brinquedo que ela tanto preza. “A gente revirava latões e achava, às vezes, um carrinho sem roda, quebrado. Aí levava para casa, colocava uma tampinha no lugar da roda para poder brincar”, contou.
Bonecas
A assistência técnica recebe todo tipo de brinquedo, desde as bonecas de pano até mesmo os brinquedos eletrônicos, como hoverboards e patinetes elétricos. Angela, responsável pela restauração das bonecas, contou como é o processo. “É um trabalho feito à mão. A gente tira o corpo antigo da boneca, corta o tecido no tamanho, faz a costura, coloca o enchimento.”
"Além disso, tem a parte de higienização, que envolve lavagem e restauração do cabelo, o processo de tirar manchas, deixar tudo limpo e bem bonito para o dono", completou.
Restaurações mais marcantes
Eduardo contou que seus brinquedos mais marcantes de arrumar foram um trenzinho e um carro elétrico.
O trenzinho foi trazido por um rapaz que o ganhou da mãe quando ele tinha apenas 5 anos. Dias depois, a mãe morreu. O brinquedo foi guardado por 30 anos, até que um dia, o filho do rapaz o encontrou e pegou, deixando-o destruído. Ao ver a cena, o rapaz se sentiu totalmente angustiado, como se a única lembrança que tinha da mãe tivesse partido, então buscou a oficina para tentar reconstruí-lo.
A fiação do brinquedo estava toda cortada, além de estar todo aberto e quebrado. Após dias de dedicação ao brinquedo, Eduardo realizou o possível para que o trenzinho voltasse a funcionar como era antes.
Ao voltar à loja para buscar o brinquedo, a emoção tomou conta. Quando viu o trenzinho funcionando novamente, o homem se comoveu — e, segundo Eduardo, seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele agradecia sem parar.
Já o carro elétrico era um Camaro amarelo, guardado em um galpão de fazenda, sem funcionar, com a pintura desgastada e cheio de sujeira. O dono contou que o filho se apegou a esse carro e, mesmo tendo levado à loja para comprar um modelo novo, o menino só queria o velho Camaro do galpão. “Ele contou que o menino, sempre que ia na fazenda, a primeira coisa que fazia era ir procurar o Camaro. Era aquele que ele queria e ninguém mudava isso”, disse Eduardo.
O brinquedo estava em péssimas condições. Eduardo chegou a encontrar carrapatos, teias de aranha, fezes de rato e outros sinais de abandono. Foram semanas de trabalho até conseguir recuperar o carro. “No início, parecia impossível. Eu nunca tinha feito uma reforma tão grande num desses carros elétricos. Tive que lixá-lo todo para tirar a pintura antiga, lavei-o inteiro, refiz toda a fiação e pintei-o, para ficar o mais próximo do original”, explicou.
O dono do brinquedo chegou à oficina acompanhado do filho, cheio de expectativas. O resultado, segundo ele, superou o que esperava, considerando o estado em que o brinquedo chegou. Ao ver o carro restaurado e funcionando, a criança correu para ele novamente — desta vez, com a certeza de que poderia fazer muito mais do que apenas entrar.
Reconstruindo sonhos
Para o casal, consertar brinquedos não é simplesmente trocar uma peça. É renovar um sonho. A dedicação em cada conserto tem por trás uma ligação forte dos donos com seus bens preciosos e uma história que foi contada, revelando uma boa memória. “É bom quando a gente vê os clientes saindo daqui felizes e realizados. É como se eles voltassem a ser crianças. Dá para ver o brilho nos olhos deles”, relatou Angela.
“É gratificante para a gente tanto quanto é para eles. Trabalhar com a possibilidade de restaurar boas memórias sempre vai ser muito gratificante para nós”, finalizou Eduardo.
