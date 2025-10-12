Dia das Crianças: casal de Franca restaura brinquedos e memórias

Há brinquedos que marcam a infância e continuam guardados no coração — mesmo quando se quebram. Em Franca, um casal transformou o ofício de consertá-los em uma maneira de restaurar memórias. No clima do Dia das Crianças, celebrado neste domingo, 12, eles seguem dando nova vida às lembranças de tantas infâncias.

Na Oficina dos Brinquedos, no bairro São José, cada peça ganha atenção e cuidado. Administrado pelo casal Eduardo e Angela Moura, o espaço funciona há quase dez anos.

“As pessoas chegam aqui com um brinquedo totalmente fora das condições de utilização. Às vezes rasgado, queimado, quebrado e, muitas vezes, essas pessoas têm um apego emocional com o brinquedo, que faz com que elas queiram, de toda forma, fazer a restauração”, explicou Eduardo.