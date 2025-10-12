Sobre a importância da celebração, Maria Nilza falou sobre as bênçãos proporcionadas em sua vida. “Representa tudo. Tudo quanto é bênção alcançada, nós devemos a Nossa Senhora Aparecida”.

O advogado Jean dos Santos, de 29 anos, também deixava o local após a missa. Ele, que foi para a celebração das 8h30, descreveu o ato como algo "maravilhoso". "Tem bastante gente de outras regiões, de outras cidades, conhecendo aqui também. Foi uma missa muito abençoada."

Período da tarde

Fiéis se programaram para ir até a Capelinha no período da tarde, onde será realizada a procissão (às 17h) e a Santa Missa campal (às 18h30). Um desses casos é o do jovem de 20 anos, Caio Cremonezi. “Para mim e minha família, a oportunidade de rezar a novena nos últimos dias e poder comemorar a festividade bem ao lado da matriz está sendo uma bênção sem tamanho".