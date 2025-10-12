O período da manhã das celebrações e solenidades de Nossa Senhora Aparecida, neste domingo, 12, reuniu centenas de fiéis na paróquia Nossa Senhora de Aparecida, a “Capelinha”, em Franca. Missas estão sendo realizadas desde as 5h.
Por volta das 9h30, encerrava-se uma das santas missas. A igreja estava cheia de fiéis que, pouco a pouco, deixaram o prédio rumo à praça e arredores.
Uma das fiéis era Maria Nilza Reis Pires, artesã há mais de 20 anos, carregando um amigurumi (técnica de criar bonecos em crochê) de Nossa Senhora Aparecida que ela mesma fez. Segundo a mulher, ela levou a boneca até a Capelinha para que fosse abençoada e trouxesse bênçãos à sua casa.
“Trouxe ela para poder estar abençoando. Nada mais abençoado do que vir, estar na igreja. Eu faço para todo mundo, nada mais justo do que fazer uma para mim para que ela abençoe a minha casa”, disse.
Sobre a importância da celebração, Maria Nilza falou sobre as bênçãos proporcionadas em sua vida. “Representa tudo. Tudo quanto é bênção alcançada, nós devemos a Nossa Senhora Aparecida”.
O advogado Jean dos Santos, de 29 anos, também deixava o local após a missa. Ele, que foi para a celebração das 8h30, descreveu o ato como algo "maravilhoso". "Tem bastante gente de outras regiões, de outras cidades, conhecendo aqui também. Foi uma missa muito abençoada."
Período da tarde
Fiéis se programaram para ir até a Capelinha no período da tarde, onde será realizada a procissão (às 17h) e a Santa Missa campal (às 18h30). Um desses casos é o do jovem de 20 anos, Caio Cremonezi. “Para mim e minha família, a oportunidade de rezar a novena nos últimos dias e poder comemorar a festividade bem ao lado da matriz está sendo uma bênção sem tamanho".
"É uma época do ano de extrema alegria a todos nós, católicos e devotos da mãezinha, unindo muito os pilares da espiritualidade com a festividade tão animada e que nos gera gratidão e alegria por vivenciar todo o evento", completou.
Vozes da Igreja
Durante as celebrações, o bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, e o frei Danilo Janegitz, administrador paroquial da Capelinha, deixaram mensagens de fé aos fiéis.
Dom Paulo destacou a importância do dia para o povo católico. “Esta festa é muito importante para o povo católico. É ocasião para os fiéis expressarem o seu carinho e confiança na mãe de Deus e nossa”, explicou.
O frei Danilo reforçou o sentimento de alegria e união que marca o dia 12 de outubro. “Esse é um dia grande para nós, de muita festa, alegria. Dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, padroeira da nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, aqui de Franca, Capelinha”, disse.
Ele também agradeceu à comunidade francana pelo envolvimento na celebração. “Então nós esperamos todos vocês por aqui, de braços abertos, acolhendo a cada um com carinho e desejando que Nossa Senhora Aparecida possa abençoar cada uma das famílias e cada um dos devotos”, finalizou.
