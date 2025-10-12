Entregador de pizza fica gravemente ferido em acidente em Franca

Um entregador de pizzaria ficou gravemente ferido na noite desse sábado, 11, após se envolver em um acidente no bairro Recanto Elimar II, na região sul de Franca.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida das Primaveras quando colidiu contra um carro que vinha no sentido oposto e tentava acessar a rua Afonso Sanches Simão. Com o impacto, o entregador foi arremessado para um terreno baldio ao lado da via e por pouco não atingiu um poste.

O homem sofreu uma fratura exposta na perna e apresentava fortes dores. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e duas ambulâncias prestaram atendimento. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.