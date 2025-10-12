12 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Memorial Jardim das Oliveiras
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja os velórios e sepultamentos deste domingo, 12, em Franca:

Nome: Márcia Guagnelli Cintra

  • Idade: Não informado
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
  • Funerária: Nova Franca
  • Cemitério: Jardim das Oliveiras
  • Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Alexandre Atie Neto

  • Idade: 73 anos 
  • Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
  • Funerária: Francana 
  • Cemitério: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 16h  

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários