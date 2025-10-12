Veja o obituário deste domingo em Franca

Veja os velórios e sepultamentos deste domingo, 12, em Franca:
Nome: Márcia Guagnelli Cintra
- Idade: Não informado
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
- Funerária: Nova Franca
- Cemitério: Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Alexandre Atie Neto
- Idade: 73 anos
- Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Cemitério: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 16h
