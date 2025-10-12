Homem furta 600 kg de laranjas em fazenda na zona rural de Franca

Um homem foi detido em flagrante na tarde desse sábado, 11, acusado de furtar laranjas de uma fazenda localizada na rodovia João Traficante, na zona rural de Franca. O caso aconteceu por volta das 16h50, nas proximidades do km 22, e foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a rodovia quando avistaram um Volkswagen Gol prata parado ao lado de algumas árvores. Ao se aproximarem, notaram que o motorista descarregava sacos cheios de frutas. A equipe decidiu fazer a abordagem e identificou o homem como morador de Ibiraci (MG).

Durante a conversa, o suspeito alegou que as laranjas haviam sido “doadas” pelo dono da Fazenda Santa Rita, próxima ao local. A versão foi desmentida pelo proprietário, que afirmou não ter autorizado a retirada das frutas e relatou já ter flagrado o mesmo homem furtando na propriedade no fim do ano passado.