12 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FURTO NO CAMPO

Homem furta 600 kg de laranjas em fazenda na zona rural de Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Giovanna Attili/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado

Um homem foi detido em flagrante na tarde desse sábado, 11, acusado de furtar laranjas de uma fazenda localizada na rodovia João Traficante, na zona rural de Franca. O caso aconteceu por volta das 16h50, nas proximidades do km 22, e foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a rodovia quando avistaram um Volkswagen Gol prata parado ao lado de algumas árvores. Ao se aproximarem, notaram que o motorista descarregava sacos cheios de frutas. A equipe decidiu fazer a abordagem e identificou o homem como morador de Ibiraci (MG).

Durante a conversa, o suspeito alegou que as laranjas haviam sido “doadas” pelo dono da Fazenda Santa Rita, próxima ao local. A versão foi desmentida pelo proprietário, que afirmou não ter autorizado a retirada das frutas e relatou já ter flagrado o mesmo homem furtando na propriedade no fim do ano passado.

Os policiais apreenderam 12 sacos de aproximadamente 50 quilos cada, avaliados em R$ 190 por saco, totalizando cerca de R$ 2.280 em frutas. Segundo o registro, o suspeito confessou o furto e disse que venderia as laranjas por R$ 60 a caixa a um comprador em Franca.

A vítima reconheceu os produtos, que foram restituídos. Como o homem não possuía antecedentes criminais, a Polícia Civil arbitrou fiança de R$ 1,5 mil, paga pela defesa no momento do registro. Após o pagamento, ele foi liberado.

O caso foi registrado como furto consumado, e o inquérito segue sob investigação pela Delegacia Seccional de Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários