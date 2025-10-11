Confira a programação do Dia de Nossa Senhora Aparecida em Franca

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Franca, conhecida como “Capelinha”, preparou uma programação especial para este domingo, 12, em celebração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. As atividades começam ao amanhecer e seguem até a noite, com missas, carreata, procissão e uma celebração campal.

O tema deste ano será “Maria, Mãe da Esperança”, com inspiração no trecho bíblico de Lucas 1,46-47: “Proclama minha alma a grandeza do Senhor e alegra-se meu espírito em Deus, meu Salvador.”

A proposta é celebrar a data em comunidade, fortalecendo a devoção e a gratidão à santa.

Programação deste domingo, 12 de outubro

5h00: Santa Missa (na igreja)

7h00: Santa Missa (na igreja)

8h30: Santa Missa (na igreja)

9h30: Carreata das famílias, passando por todas as comunidades

10h30: Santa Missa (na igreja)

12h00: Ângelus

16h00: Santa Missa (na igreja)

17h00: Procissão

18h30: Santa Missa campal

O que é o Ângelus?