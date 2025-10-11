Confira a programação do Dia de Nossa Senhora Aparecida em Franca

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Franca, conhecida como “Capelinha”, preparou uma programação especial para este domingo, 12, em celebração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. As atividades começam ao amanhecer e seguem até a noite, com missas, carreata, procissão e uma celebração campal.
O tema deste ano será “Maria, Mãe da Esperança”, com inspiração no trecho bíblico de Lucas 1,46-47: “Proclama minha alma a grandeza do Senhor e alegra-se meu espírito em Deus, meu Salvador.”
A proposta é celebrar a data em comunidade, fortalecendo a devoção e a gratidão à santa.
Programação deste domingo, 12 de outubro
- 5h00: Santa Missa (na igreja)
- 7h00: Santa Missa (na igreja)
- 8h30: Santa Missa (na igreja)
- 9h30: Carreata das famílias, passando por todas as comunidades
- 10h30: Santa Missa (na igreja)
- 12h00: Ângelus
- 16h00: Santa Missa (na igreja)
- 17h00: Procissão
- 18h30: Santa Missa campal
O que é o Ângelus?
O Ângelus é uma oração tradicional da Igreja Católica que recorda o momento da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. É recitado diariamente ao meio-dia, como forma de louvor e reflexão sobre a encarnação de Cristo. Durante a solenidade, o toque dos sinos convida os fiéis a fazerem uma pausa nas atividades para rezar e renovar a fé.
Como ocorre a Procissão?
A procissão é um dos momentos mais simbólicos da celebração. Fiéis caminham pelas ruas do entorno da paróquia carregando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, entoando cantos e preces em homenagem à padroeira. O ato representa a caminhada de fé e unidade do povo, encerrando o dia de festa com a Santa Missa campal, às 18h30.
