Direitos das crianças que a maioria dos pais nunca ouviu falar

Muita gente acredita que os direitos da criança se resumem à saúde, escola e alimentação. Mas o nosso ordenamento jurídico, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), garante benefícios e proteções incríveis, que muitas famílias simplesmente desconhecem.

E é justamente por falta de informação que milhares de crianças e adolescentes deixam de receber benefícios previdenciários, assistenciais, educacionais e até indenizações.

Veja abaixo alguns desses direitos que todo pai, mãe ou responsável deveria conhecer.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais Inusitados