Fábio Talarico é liberada após tragédias em rotas alternativas

A ponte sobre o rio Salgado, no km 63 da rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), foi reaberta ao meio-dia deste sábado, 11. O trecho entre os km 52,5 e 83 ficou interditado por um ano devido a problemas estruturais na ponte, o que obrigou os motoristas a utilizarem estradas vicinais e outras rodovias estaduais da região. Durante esse período, os desvios registraram acidentes — entre eles, a tragédia que tirou a vida de 12 estudantes da Unifran (Universidade de Franca) na volta para casa.
Tragédia com universitários
Um ônibus que levava estudantes da Unifran para São Joaquim da Barra foi atingido por uma carreta-caçamba no km 3 da vicinal Waldir Canevari. O acidente, ocorrido em 20 de fevereiro deste ano, resultou na morte de 12 alunos. Equipes do Corpo de Bombeiros de Orlândia, além das polícias Civil, Militar e Científica, trabalharam no resgate durante a madrugada.
Acidente com ônibus deixa feridos
Antes da tragédia envolvendo os estudantes, um acidente envolvendo um ônibus que transportava funcionários de um frigorífico deixou feridos na noite de 29 de novembro de 2024, também na vicinal Waldir Canevari, próximo à entrada de Sales Oliveira. O veículo seguia de Morro Agudo para Nuporanga quando saiu da pista e caiu no canteiro central após o motorista perder o controle.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam à ocorrência, e os dois sentidos da rodovia ficaram interditados durante o resgate. Uma pessoa chegou a ficar em estado grave, mas não houve mortes.
Motorista morre carbonizada em vicinal
Um grave acidente matou uma mulher na véspera do Natal de 2024 na rodovia Jorge Luiz, entre São José da Bela Vista e Nuporanga. A vítima conduzia um Fiat Palio preto que colidiu com um caminhão por volta das 16h40 do dia 24 de dezembro. O carro pegou fogo, e o corpo foi encontrado entre as ferragens.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Franca e Orlândia, Polícia Militar e perícia de Franca atuaram na ocorrência, que manteve a pista interditada até a noite. O caminhoneiro e o ajudante tiveram apenas ferimentos leves. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca para exames de DNA.
Ônibus ignora interdição e invade canavial
Na madrugada de 29 de março de 2025, um ônibus com 49 passageiros perdeu o controle e saiu da pista após avançar sobre a interdição da rodovia Prefeito Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista. O motorista não teria percebido os cones e barreiras de concreto e só conseguiu parar o veículo ao entrar em um matagal.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista desconsiderou as placas de desvio obrigatório. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Caminhão capota após aquaplanagem
Na manhã de 3 de junho de 2025, um caminhão carregado com bordados capotou na rodovia Waldir Canevari, entre São José da Bela Vista e Nuporanga, após aquaplanar na chuva e invadir a pista contrária, caindo em um desnível de cerca de 15 centímetros. O motorista saiu ileso, e outro veículo precisou ser acionado para transferir a carga e remover o caminhão.
Carreta com frangos se envolve em nova colisão
Em julho de 2025, um caminhão bitrem e uma carreta que transportava frangos colidiram de frente, resultando na morte de uma pessoa. A pista ficou totalmente interditada, e equipes do Corpo de Bombeiros de Franca, Polícia Militar Rodoviária e DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) trabalharam para remover os veículos e liberar o tráfego.
O acidente ocorreu próximo ao trecho onde, em fevereiro, 12 estudantes da Unifran morreram em uma colisão entre ônibus e carreta.
Liberação da rodovia após um ano de interdição
Após quase um ano, o DER-SP liberou o tráfego na ponte sobre o Rio Salgado, trecho que estava fechado desde novembro de 2024 por problemas em dois pilares.
A recuperação incluiu injeção de concreto na base dos pilares e contou com investimento de R$ 3 milhões, finalizada dentro do prazo de quatro meses. Durante a interdição, o DER manteve sinalização e orientou rotas alternativas pelas rodovias SP-330, SP-351 e SP-334.
