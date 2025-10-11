Fábio Talarico é liberada após tragédias em rotas alternativas

A ponte sobre o rio Salgado, no km 63 da rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), foi reaberta ao meio-dia deste sábado, 11. O trecho entre os km 52,5 e 83 ficou interditado por um ano devido a problemas estruturais na ponte, o que obrigou os motoristas a utilizarem estradas vicinais e outras rodovias estaduais da região. Durante esse período, os desvios registraram acidentes — entre eles, a tragédia que tirou a vida de 12 estudantes da Unifran (Universidade de Franca) na volta para casa.

Tragédia com universitários

Um ônibus que levava estudantes da Unifran para São Joaquim da Barra foi atingido por uma carreta-caçamba no km 3 da vicinal Waldir Canevari. O acidente, ocorrido em 20 de fevereiro deste ano, resultou na morte de 12 alunos. Equipes do Corpo de Bombeiros de Orlândia, além das polícias Civil, Militar e Científica, trabalharam no resgate durante a madrugada.

Leia mais: Tragédia em estrada vicinal deixa 12 estudantes mortos

Acidente com ônibus deixa feridos