Ladrão furta fiação de prédio em plena luz do dia em Franca

Moradores de um prédio localizado na rua Joaquim Sanches Simon, no Parque Moema, em Franca, viveram uma manhã de tensão neste sábado, 11. Um homem furtou cabos de energia elétrica do painel de força do edifício, que tem seis apartamentos, por volta das 11h42. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança de um vizinho.
Segundo uma moradora do prédio, Nelise Luques, os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram com oscilações na rede elétrica e a falta de energia em alguns cômodos. “Quando fomos verificar o painel de força, vimos que vários cabos estavam cortados. Solicitamos as imagens da câmera e confirmamos o sujeito furtando”, contou.
Ela relatou que o sentimento é de insegurança e abandono. “Estamos desassistidos. A audácia desses ladrões é enorme, furtam à luz do dia, com gente passando na rua, carros circulando... E fazem tudo rápido e com tranquilidade. Ainda convivemos com medo de que retornem para levar mais fios do prédio”, desabafou.
O criminoso arrebentou cadeados para ter acesso ao painel. “Nada contém esse povo! Está muito difícil. Espero que reforcem as rondas policiais no bairro, inclusive durante o dia, porque hoje tivemos a prova de que esses criminosos agem a qualquer hora”, afirmou.
Nelise ainda destacou outro ponto que considera essencial no combate a esse tipo de crime: o comércio ilegal dos materiais furtados. “Outro grande problema é ter pessoas que comprem esses materiais. Elas sustentam essa prática do furto de fios. Se há quem furte, é porque existe quem compre! E essas pessoas são criminosas também. É preciso acabar com esse comércio”, disse.
A moradora acionou a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), acreditando inicialmente que a falta de energia era causada pelos ventos e chuvas. A empresa registrou a ocorrência e informou previsão de restabelecimento para o início da noite.
A Polícia Militar não chegou a ser acionada no momento do furto, já que o crime foi descoberto algum tempo depois.
