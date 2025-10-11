DER libera trânsito na ponte da Fábio Talarico após 1 ano fechada

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) liberou ao meio-dia deste sábado, 11, o tráfego de veículos leves e pesados na ponte sobre o rio Salgado, no km 63 da rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), entre São José da Bela Vista e São Joaquim da Barra, na região de Franca.
O trecho entre os km 52,5 e 83 estava interditado desde novembro de 2024, após a constatação de problemas estruturais em dois pilares da ponte. A medida foi adotada de forma preventiva para preservar vidas e garantir a segurança dos motoristas.
Segundo o DER-SP, a liberação foi possível após a conclusão das obras de recuperação, que incluíram a injeção de concreto na base dos pilares para estabilizar a estrutura. O trabalho foi concluído dentro do prazo previsto de quatro meses.
Durante a interdição, o órgão manteve sinalização adequada e orientou os motoristas sobre rotas alternativas pelas rodovias SP-330, SP-351 e SP-334.
As obras, iniciadas em junho, tiveram investimento de R$ 3 milhões.
