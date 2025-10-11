Pênaltis definem título do Internacional na Taça GCN Sub-7

O Internacional é o campeão da categoria sub-7 da Taça GCN. O jogo foi realizado contra o Dente de Leite neste sábado, 11, no Clube da Polícia, no Jardim Aeroporto II, em Franca. O vencedor foi definido nos pênaltis, que terminaram em 3 a 1.

O primeiro tempo foi movimentado, com chances de ataque. O Inter abriu o placar com o camisa 13, Davi Leite, após aproveitar uma jogada de escanteio.

Na segunda etapa, faltando um minuto para o final do jogo, o Dente de Leite empatou com o camisa 88, Benício, que, numa cobrança de falta, empatou o jogo.