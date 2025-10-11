11 de outubro de 2025
DECISÃO

Pênaltis definem título do Internacional na Taça GCN Sub-7

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Giovanna Attili/GCN
Jogadores do Inter durante a comemoração do título da Taça GCN
Jogadores do Inter durante a comemoração do título da Taça GCN

O Internacional é o campeão da categoria sub-7 da Taça GCN. O jogo foi realizado contra o Dente de Leite neste sábado, 11, no Clube da Polícia, no Jardim Aeroporto II, em Franca. O vencedor foi definido nos pênaltis, que terminaram em 3 a 1.

O primeiro tempo foi movimentado, com chances de ataque. O Inter abriu o placar com o camisa 13, Davi Leite, após aproveitar uma jogada de escanteio.

Na segunda etapa, faltando um minuto para o final do jogo, o Dente de Leite empatou com o camisa 88, Benício, que, numa cobrança de falta, empatou o jogo.

Na disputa de pênaltis, o goleiro do Inter defendeu a primeira cobrança do Dente de Leite. Em seguida, o Inter abriu o placar ao converter o primeiro chute. O Dente de Leite marcou na segunda tentativa, enquanto o Inter desperdiçou a sua.

Na terceira rodada, o Dente de Leite voltou a errar, e o Inter aproveitou para fazer 2 a 1, ficando a uma defesa da vitória. Na quarta cobrança, o Inter converteu e encerrou a série.

As crianças do Inter comemoraram a conquista, enquanto, do outro lado, o treinador do time derrotado reuniu seus atletas para um momento de conversa. A premiação foi realizada com medalhas e troféus de campeão e vice-campeão.

