Polícia Civil de Franca promove festa do Dia das Crianças

A CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Franca ficou em clima de festa neste sábado, 11. Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado neste domingo, 12, a Polícia Civil preparou uma programação especial para receber os pequenos e suas famílias, com brincadeiras, distribuição de pipoca e picolé, balões, passeio em viaturas e até um escorregador inflável.
A ação teve início às 9h e seguiu até o meio-dia. Viaturas da Polícia Civil circularam com sirenes ligadas ao redor do quarteirão, levando os pequenos para um passeio que encantou pais e crianças. Uma ambulância também esteve de prontidão no local para garantir a segurança durante todo o evento.
Além da participação dos policiais civis, o Grupo Escoteiro 22 de Fevereiro foi convidado para integrar a celebração. Crianças e adolescentes que fazem parte da organização participaram das atividades, ajudando a aproximar ainda mais a comunidade da instituição.
A delegada Cristina Bueno de Oliveira, responsável pela organização da festa, explicou que a ideia do evento surgiu a partir de uma doação de brinquedos feita pelo filho dela. “A ideia foi aproximar as crianças da polícia e mostrar nosso trabalho, que vai além das operações e prisões. Nosso papel também é proteger e acolher”, afirmou.
Para ela, o evento tem um significado que vai além do momento de lazer. “É plantar uma sementinha para o futuro. Mostrar que a Polícia Civil está aqui para proteger e ajudar. Esse contato humaniza e cria uma relação de confiança com a comunidade”, completou a delegada.
Cristina destacou ainda a importância da participação dos próprios policiais na realização do evento. “Todos abraçaram a ideia. Cada um ajudou de alguma forma, seja na organização, na doação de brinquedos ou no cuidado com as crianças. Isso mostra que, por trás da farda, também somos pessoas que querem fazer o bem”, ressaltou.
Ela também comentou sobre a imagem da instituição perante as crianças. “Muitas vezes, a imagem da polícia está ligada a prisões e operações, e isso pode assustar. Queremos mostrar que também estamos aqui para cuidar. A criança que hoje sorri ao andar de viatura pode ser, no futuro, um cidadão que confia na polícia — ou até mesmo um policial”, concluiu.
O escoteiro Marcelo Soares de Sá, integrante do Grupo 22 de Fevereiro, destacou a importância dessa aproximação desde cedo. “Ensinar as crianças sobre o trabalho da polícia é ótimo. Assim, elas crescem entendendo o papel da Polícia Civil e não criam uma imagem errada”, disse.
A iniciativa contou com apoio de empresas e voluntários, que ajudaram na estrutura e nos brindes distribuídos. A festa terminou com muita animação, risadas e a sensação de dever cumprido entre os policiais envolvidos.
