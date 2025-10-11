Polícia Civil de Franca promove festa do Dia das Crianças

A CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Franca ficou em clima de festa neste sábado, 11. Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado neste domingo, 12, a Polícia Civil preparou uma programação especial para receber os pequenos e suas famílias, com brincadeiras, distribuição de pipoca e picolé, balões, passeio em viaturas e até um escorregador inflável.

A ação teve início às 9h e seguiu até o meio-dia. Viaturas da Polícia Civil circularam com sirenes ligadas ao redor do quarteirão, levando os pequenos para um passeio que encantou pais e crianças. Uma ambulância também esteve de prontidão no local para garantir a segurança durante todo o evento.

Além da participação dos policiais civis, o Grupo Escoteiro 22 de Fevereiro foi convidado para integrar a celebração. Crianças e adolescentes que fazem parte da organização participaram das atividades, ajudando a aproximar ainda mais a comunidade da instituição.