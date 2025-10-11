Uma resenha do romance ‘A casa sobre rocha’

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará? Quando terminei a leitura do romance A casa sobre rocha do escritor francano José Lourenço Alves, fiquei por um tempo sob o peso da presença onipotente do destino, Destino com letra maiúscula como se tratasse de uma divindade grega. Logo me peguntei erguendo lentamente o rosto da última página: existe tal força geradora, propulsora e determinante das relações humanas? Seja como for o entendimento que tenha o leitor para essa questão filosófica antiga, talvez termine a leitura como eu: um gostinho de quero mais na boca e um saudoso adeus ecoando nas retinas. Adeus Robertinho, adeus Joãozinho. Adeus Geruza e Aurora. Com essas personagens realistas habitei o esconderijo do criador desse universo altíssimo.

Aqui o destino é força da qual nada ou ninguém escapa, como a força da gravidade que faz a Terra, nossa casa solta no espaço, permanecer fixa na órbita do Sol. A narrativa é disposta pra gente em sequência linear, no tempo das causas e seus efeitos em consequência. Acompanhamos a formação dos protagonistas, o desenvolvimento do arco dramático que lhes molda feição e caráter. Do fim da segunda Guerra Mundial até os anos de chumbo da ditadura militar em 1970, numa pequena cidade inventada no interior do Estado de São Paulo: eis o panorama. Seria possível superar o determinismo num país marcado pelo racismo e autoritarismo?

À parte outras significações que tem “a rocha” do título, desde a epígrafe o significado evidente é a referência ao texto bíblico. Entre as páginas do novo testamento (Mateus 7:24-27), a famosa parábola da casa sobre a rocha é uma exortação a quem teria ouvido as palavras de Jesus: construir a própria vida/casa sobre alicerce firme a fim de resistir às adversidades. Em contrapondo, quem constrói sua casa/vida na areia não tarda vê tudo desmoronar. Mediante os conflitos que sempre são de natureza sócio-político-econômica, vejamos mais de perto a trama no capítulo dezesseis.